চিটাৰা ডেস্ক, 26 মাৰ্চ: আফ্ৰিকাৰ পৰা শেহতীয়াকৈ পাৰিবাৰিক ছুটী উপভোগ কৰি উভতি আহিছে বলীউডৰ অভিনেত্ৰী তথা বেবো কৰীণা কাপুৰ খান (Kareena Kapoor Khan) ৷ আফ্ৰিকাৰ পৰা উভতি অহা বেবোয়ে শেহতীয়াকৈ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীছত নিজৰ প্ৰিয় মহিলা মালাইকা অৰোৰা আৰু অমৃতা অৰোৰাক লৈ ব্লেক এণ্ড ৱাইট ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে (Kareena shares candid selfie with BFFs) ৷ তিনিগৰাকীৰ সৈতে আন এখন ছবিত যোগ দিছিল চেলিব্ৰিটি মেকআপ আৰ্টিষ্ট মল্লিকা ভাটে । অৱশ্যে ছবিকেইখনত কৰিশ্মা নথকাৰ বাবেই বেবোয়ে এখন ফটোত লিখিছে,"Missing our Lolo’।

ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত বিএফএফৰ সৈতে ছবি শ্বেয়াৰ কৰীণা কাপুৰ খানৰ

উল্লেখ্য যে, বলীউডৰ অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰ খান আৰু তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী কৰিশ্মা কাপুৰৰ সৈতে মালাইকা অৰোৰা আৰু তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভগ্নী অমৃতা অৰোৰাৰ এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে । প্ৰায়ে চাৰিগৰাকীয়ে একেলগে পাৰ্টি কৰা দেখা যায় । ছ’চিয়েল মিডিয়াত মালাইকা, অমৃতা আৰু মল্লিকাৰ সৈতে চেলফি শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰথম ছবিত কৰীণাই লিখিছে, "Our forever ৷" Missing our Lolo "৷ লগতে ৰঙা হৃদয় ইমোজীও প্ৰেৰণ কৰে (Kareena misses her lolo Karishma) ৷

ছবিবোৰত কৰীণাক চুলি মেলি থকা অৱস্থাত অভাৰছাইজ চাৰ্ট পৰিধান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ছবিবোৰৰ পৰা বুজিব পাৰি যে, কেজুৱেল নাইট আউট কৰিছে তিনিওগৰাকীয়ে কাৰণ মালাইকা আৰু অমৃতাকো কেজুৱেল কাপোৰত মেকআপ নকৰা অৱস্থাত দেখা পোৱা গৈছিল (Girls night out with Kareena and Malaika) ৷

ইয়াৰ পিচতে কৰীণাই কেৱল মালাইকা আৰু অমৃতাৰ সৈতে এখন চেলফি শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "চিষ্টাৰছ ৷" লগতে এটা হৃদয়ৰ ইমোজীও দিয়া দেখা যায় । ছুটীৰ দিনত বিএফএফ মালাইকা অৰোৰা, অমৃতা অৰোৰা, ভগ্নী কৰিশ্মা কাপুৰৰ সৈতে সঘনাই ঘূৰি ফুৰা দেখা যায় অভিনেত্ৰীগৰাকীক ।

কৰ্মক্ষেত্ৰত বৰ্তমান অভিনেত্ৰীগৰাকী টক শ্ব’ ৱাট উইমেন ৱাণ্টৰ ছিজনত ব্যস্ত হৈ আছে ৷ কৰীণাৰ নতুন শ্ব’ ৱাট উইমেন ৱাণ্ট এতিয়া উপলব্ধ হৈছে মিৰ্চি প্লাছৰ ইউটিউব একাউণ্টত । ছবিৰ কথা ক’বলৈ গ’লে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ আছে সুজয় ঘোষৰ দ্য ডিভ’চন অৱ ছাচপেক্ট এক্স, ৰিয়া কাপুৰৰ দ্য ক্ৰু আৰু হান্সল মেহতাৰ শিৰোনামহীন প্ৰজেক্ট।

