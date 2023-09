চিটাৰা ডেস্ক, 18 ছেপ্টেম্বৰ: যোৱা 7 ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিছে ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ অভিনীত বহু প্ৰত্যাশিত ছবি ‘জৱান’ ৷ ছবিখনক লৈ অনুৰাগীৰ ইমানেই মোহ যে মুক্তিৰ লগে লগে পুৱা 5 বজাৰ শ্ব’ চাবলৈ নিশা টোপনি ক্ষতি কৰি হ’লেও ছবিগৃহত উপস্থিত হৈছে ৷ হয়তো এয়াই প্ৰথম ছবি যে যিখন চাবলৈ পুৱা 5 বজাতে ছবিগৃহলৈ ঢাপলি মেলিছিল একাংশ অনুৰাগী ৷ সাধাৰণতে ছবি এখনৰ শ্ব’ আৰম্ভ হয় পুৱা 9 বজাৰ পৰা ৷ কিন্তু কিং খানৰ এই ছবিখনৰ ক্ষেত্ৰত যেন সকলো ব্যতিক্ৰম দেখা গ’ল ৷ মুঠৰ ওপৰত শ্বাহৰুখ অনুৰাগীয়ে এই ছবিখনক এক প্ৰকাৰে উৎসৱৰ দৰে উদযাপন কৰিছে ৷

ছবিখনৰ মুক্তিৰ পিচৰে পৰা বক্স অফিচত ভংগ কৰিছে সকলো অভিলেখ ৷ জৱান মুক্তিৰ আজি 12 দিন হ’ল ৷ কিন্তু ছবিখনক লৈ এতিয়াও অনুৰাগীৰ উত্তেজনা দেখা পোৱা গৈছে ৷ ছবিখনক লৈ এতিয়াও অব্য়াহত আছে অনুৰাগীৰ ক্ৰেজ ৷ ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে জৱানৰ জ্বৰ এতিয়াও অব্যাহত আছে ৷

শেহতীয়াকৈ অসমৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এছ আৰ কে অনুৰাগীসকলে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ বৃদ্ধাসকলৰ বাবে ‘জৱান’ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল । শ্বাহৰুখ খান ইউনিভাৰ্ছ ফেন ক্লাব একাউণ্টে এক্স (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত শেহতীয়াকৈ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৷ শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ’টোত একচন ছবিখন চোৱাৰ পিচত বৃদ্ধা মহিলাসকলে হাঁহি হাঁহি কেমেৰাৰ সন্মুখত আনন্দৰে পোজ দিয়া দেখা গৈছে ।

পোষ্টটোৰ কেপচনত লিখা আছিল- ‘‘সকলো বয়সৰ মহিলাই ভাল পায় SRK ক ৷ চাওকচোন গুৱাহাটীৰ এখন বৃদ্ধাশ্ৰমৰ এই বৃদ্ধাসকলৰ হাঁহিমুখীয়া মুখকেইখন ৷ জৱান চোৱাৰ পিচত হাঁহি বিৰিঙিছে তেওঁলোকৰ মুখত @iamsrk @Atlee_dir @RedChilliesEnt ৷ ’’

এতিয়া এই পোষ্টটোৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কিং খানে ৷ দেওবাৰে শ্বাহৰুখ খানে পোষ্টটোৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লিখিছে, “Thank u and big hug to each of them.... মোৰ চিনেমাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে, ইয়াৰ বাবে মই অত্য়ন্ত আনন্দিত হৈছো! গুৱাহাটী, তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ মৰম আৰু অপৰিসীম কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰক !!!”

উল্লেখ্য যে ‘জৱান’ত অভিনয় কৰিছে দক্ষিণৰ লেডী ছুপাৰষ্টাৰ নয়নতৰা, বিজয় সেতুপথি, দীপিকা পাডুকন, প্ৰিয়মণি আৰু সান্যা মালহোত্ৰাই । এটলীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘জৱান’ত এছ আৰ কেক দ্বৈত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দেখা গৈছে, এটা হৈছে কেপ্টেইন বিক্ৰম ৰাঠোৰ আৰু আনটো হৈছে জেইলাৰ আজাদৰ চৰিত্ৰত ৷

