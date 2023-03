চিটাৰা ডেস্ক, 12 মাৰ্চ: অস্কাৰৰ বাবে মনোনীত গীত নাটু নাটু ১২ মাৰ্চত অৰ্থাৎ আজি একাডেমীৰ মঞ্চত পৰিবেশন কৰিব আমেৰিকান অভিনেত্ৰী তথা নৃত্যশিল্পী লৰেন গটলিবে (Oscars 2023)। ঝলক দিখলা জাৰ ষষ্ঠ ছিজনৰ ৰানাৰ্ছ আপগৰাকীয়ে নাটু নাটু গীতটি অস্কাৰ বঁটা অনুষ্ঠানত পৰিবেশন কৰাৰ কথা ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে (Lauren Gottlieb rehearses on Naatu Naatu) ।

ইয়াৰ পিচতে জুনিয়ৰ এন টি আৰৰ এটা ফেন পেজে লৰেনে নিজৰ দলৰ সদস্যৰ সৈতে নাটু নাটুৰ গীতটিৰ অনুশীলন কৰা দুটামান ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে । টুইটাৰত ফেন পেজটোৱে অনুশীলনৰ ভিডিঅ’ৰ লগতে দুখন ফটোও শ্বেয়াৰ কৰিছে । এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিচতে অনুৰাগীসকলে কয় যে অস্কাৰৰ বাবে মনোনীত গীতটোত লৰেনৰ নৃত্য অস্কাৰ ২০২৩ ৰ হাইলাইট হ’ব (Naatu Naatu Song)।

উল্লেখ্য় যে, প্ৰথম ভিডিঅ’টোত লৰেনে আন নৃত্যশিল্পীৰ সৈতে আখৰাত ব্যস্ত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, আনহাতে দ্বিতীয়টো ভিডিঅ’ লৰেনে শ্বুটিং কৰিছিল, য’ত সকলো নৃত্যশিল্পী থিয় হৈ কোৰিঅ'গ্ৰাফীৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে বলীউডৰ সূক্ষ্মতা অনাৰ বাবে লৰেনৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

এই পোষ্টৰ পিচতে টুইটাৰত অনুৰাগীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ BTS ভিডিঅ'টোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এজন ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "এই ভিডিঅ’টোৱে অস্কাৰ নিশাৰ হাইলাইট হোৱাৰ সকলো ইংগিত দিছে ! ছুপাৰ এক্সাইটেড, All the best নৃত্যৰ দল আৰু আমাৰ গায়ক কালা ভৈৰৱ আৰু ৰাহুল ছিপ্লিগঞ্জ আৰু এম.এম কিৰাভানী !" আন এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "Its not Bollywood please । ই তেলুগু ভাষাৰ ভাৰতীয় ছবি ।"

উল্লেখ্য যে, এই বছৰৰ অকাডেমী বঁটাৰ বাবে মনোনীত হোৱা নাটু নাটু গীতটিত এইবাৰ অস্কাৰত মুখ্য মহিলা নৃত্যশিল্পী হিচাপে গীতটিত পৰিৱেশন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আমেৰিকাৰ নৃত্যশিল্পী লৰেন গটলিবে । এই সুযোগৰ কথা কওঁতে মুখ্য নৃত্যশিল্পীগৰাকীয়ে কয় যে, ইমান ডাঙৰ মঞ্চত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ পোৱাৰ বাবে তেওঁ অবিশ্বাস্যভাৱে আনন্দিত ।

অস্কাৰ বঁটা বিশ্বৰ অন্যতম ডাঙৰ মঞ্চ বুলিও কয় লৰেনে (Lauren Gottlieb) ৷ লগতে লৰেন কয়, ‘মোক মুখ্য মহিলা নৃত্যশিল্পী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু মোৰ হৃদয়ৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ দুয়োটা বস্তু বলীউড আৰু হলিউডক সংযোগ কৰাটো অতি বাস্তৱ ।’

