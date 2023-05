চিটাৰা ডেস্ক 27 মে’: বলীউডৰ প্ৰিয় ভাইজান ছলমান খান সদায় অনুৰাগীৰ মাজত চৰ্চাৰ শিখৰত থাকে বিশেষকৈ ছল্লু ভাই কেতিয়া বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’ব তাকেই লৈ অনুৰাগীৰ মাজত প্ৰায়েই চৰ্চা চলি থাকে (Salman Khan latest interview on marriage)৷

আনকি সকলোৰে সন্মুখত ভাইজানক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াটোও নতুন খবৰ নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু অনুৰাগীয়ে তেওঁক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিছে আৰু ভাইজানেও অতি সাৱধানে হাত এৰাই আহিব পাৰে । এইবাৰো একেই দৃশ্য দেখা গ’ল ২৩ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ একাডেমী বঁটা চমুকৈ Iifaৰ সময়ত (Salman Khan latest interview on marriage )। এইবাৰ বিদেশী অনুৰাগীৰ পৰা বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিলে ভাইজানে যাকে লৈ এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত খুবেই চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই বিষয়টি (Salman Khan latest interview on marriage)৷

সম্প্ৰতি পাপাৰাজীৰ এটা ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভিডিঅ’টোত এজন বিদেশীৰ মাত শুনা গৈছে য'ত তেওঁ কৈছে যে, "ছলমান খান মই হলীউডৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিলো মাত্ৰ এটা উত্তৰ শুনিবৰ বাবে ।

মই তোমাক প্ৰথম দেখাৰ পৰাই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছিলো (salman khan questioned at iifa will you marry me)।" অনুৰাগীয়ে এই কথা সোধাত ছলমানে অলপ মিচিকিয়া হাঁহি মাৰি ক’লে, আপুনি নিশ্চয় শ্বাহৰুখ খানৰ কথা কৈছে নহয় ?

কিন্তু বিদেশী অনুৰাগীগৰাকীয়ে ক'লে, "নাই, মই ছলমান খানৰ কথাই কৈছোঁ (Salman Khan at IIFA 2023)। আপুনি মোক বিয়া কৰাবনে ?" উত্তৰত অলপ হাঁহি হাঁহি ছলমানে ক'লে, "মোৰ বিবাহৰ বয়স পাৰ হৈ গৈছে । তুমি মোৰ জীৱনলৈ ২০ বছৰ আগতে আহিব লাগিছিল ।" আৰু তাৰ পিছত তেওঁ আঁতৰি গ’ল বহুতে তেওঁৰ এই ধেমেলীয়া কথাবোৰ ভাল পাইছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত ছ’চিয়েল মিডিয়াত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ মন্তব্য কৰিছে নেটিজেনে ৷

এগৰাকী নেটিজেনে লিখিছে, "তেওঁৰ হাস্যৰসৰ সৈতে কোনেও তুলনা নকৰে । আপুনি শ্বাহৰুখৰ কথা কৈছে নহয়নে ?' তেওঁ কোৱাৰ দৰে হা হা! "ভাই তোমাৰ লুকটোৱে মোক কিকৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে" আন এজনে লিখিলে, সম্প্ৰতি ছলমান তেওঁৰ আগন্তুক ছবি ‘টাইগাৰ 3’ত ব্যস্ত হৈ আছে । অনুৰাগীসকলৰ বাবে সুখবৰ এই ছবিখনত টাইগাৰ আৰু পাঠান অৰ্থাৎ ছলমান আৰু শ্বাহৰুখক একেলগে দেখিবলৈ পাব ৷

লগতে পঢ়ক: ZHZB: যেতিয়া ছাৰাৰ সন্মূখত থাকে ইমানবোৰ খাদ্য, তেন্তে আৰু কি লাগে