চিটাৰা ডেস্ক, 3 মাৰ্চ: বলীউডৰ ভাইজান ছলমান খানৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় টিভি ৰিয়েলিটি শ্ব’ বিগ বছত প্ৰত্যেক বছৰে বহু প্ৰাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম ৷ বিগ বছত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে বিগ বছৰ পৰাই অন্য এক জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Colors Tv Show Bigg Boss) ৷

প্ৰত্যক বছৰৰ দৰেই এইবাৰো বিগ বছ ছিজন 16 ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সৰু পৰ্দাত অভিনয় কৰা অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকল, গায়ক, পৰিচালক আৰু বহু লোকে ৷ কিন্তু এই সকলোবোৰ লোকৰ মাজত অন্য এক নাম আছিল ৰেপাৰ এম চি ষ্টেন ৷ ৰেপৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এম চি ষ্টেন সম্প্ৰতি অধিক জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিগ বছৰ পৰা ৷ কাৰণ বিগ বছ 16 বিজয়ী হৈছে এম চি ষ্টেন (Bigg Boss 16 Winner MC Stan) ৷

বিগ বছ ১৬ ট্ৰফী জয় কৰাৰ পিচতে ৰেপাৰজনে আৰু অধিক উন্নতিৰ শিখৰ চুবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ বহু নতুন নতুন কাম পাবলৈও সক্ষম হৈছে এম চি ষ্টেনে ৷ আনকি জানিব পৰা মতে, শ্বাহৰুখ খানৰ আগন্তুক ছবি ‘জোৱান’ত এম চি ষ্টেনক দেখা পোৱা যাব । এই সকলোবোৰ খবৰৰ মাজতে এম চি ষ্টেনে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ জীৱনৰ সৈতে জড়িত এক ভয়ংকৰ কাহিনী । ষ্টেনে কৈছে যে তেওঁক হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল । কেৱল ইমানেই নহয়, ষ্টেনে প্ৰকাশ কৰিছে যে ষ্টেনৰ বন্ধুক তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখতে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল (MC Stan witnessed murder of his best friend) ।

চকুৰ সন্মুখতে হোৱা সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য পাহৰিব নোৱাৰো - এম চি ষ্টেন

শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি ষ্টেনে এটা প’ডকাষ্টত প্ৰকাশ কৰিছে, ‘মোৰ বন্ধুৱে মোৰ চকুৰ সন্মুখতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷ সেইদিনা মোৰ বন্ধুৰ জন্মদিন আছিল ৷ জন্মদিন উপলক্ষে মোৰ বন্ধুৱে কেক কাটি আছিল ৷ কিন্তু কেক কাটি থকা সময়তেই কোনোবাই মোৰ বন্ধুক পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছিল (MC Stan Friend Was Murdered In Front of Him) । দাৰে আঘাত কৰিছিল, মোৰ চকুৰ সন্মুখত তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ পৰিছিল মোৰ বন্ধু, জীৱনৰ সেই ভয়ানক দৃশ্যটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো ।"

ইয়াৰ পিচত ষ্টেনে মাতৃক নিজৰ বন্ধু বনাই লৈছিল

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ষ্টেনে মাতৃক নিজৰ বন্ধু বুলি কয় আৰু নিজৰ সকলো ভাল বেয়া কথা মাতৃৰ লগত ব্যক্ত কৰে ৷ ষ্টেনৰ মাতৃ বিগ বছ ১৬ৰ ঘৰত অহাৰ পূৰ্বে মাতৃ মিছ কৰি আছিল ষ্টেনে ৷ উল্লেখ্যে যে, বিগ বছ ১৬ ৰ ফাইনেলত শিৱ থাকৰেক পৰাস্ত কৰি এম চি ষ্টেনে বিগ বছৰ ট্ৰফী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (MC Stan Winner of Bigg Boss 16 ) ।

