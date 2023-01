চিটাৰা ডেস্ক, 3 জানুৱাৰী : নতুন বছৰত ন পৰিকল্পনা লৈ আগবাঢ়িছে হম্বেল ফিল্মছ ৷ হম্বেল ফিল্মছ (Hombale Films), যি হৈছে সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত এটা ফিল্ম প্ৰডাকচন কোম্পানী, যিয়ে বৰ্তমানলৈকে 'KGF', 'KGF2', 'Kantara' আদি ছবি নিৰ্মাণ কৰি দেশৰ চিনেমা জগতত এক খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Big plan of the producers of KGF Films) ৷

এইবাৰ হম্বেল ফিল্মছ প্ৰডাকচনে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি এক নতুন অভিলেখ সৃষ্টিৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৷ হম্বেল ফিল্মছ প্ৰডাকচনে তিনিহাজাৰ কোটি টকাৰ এক হাই বাজেটৰ ফিল্ম নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে (Big plan of the producers of KGF Films with Rs3000 crores budget) ৷ হম্বেল ফিল্মছ প্ৰডাকচনৰ তিনিহাজাৰ কোটি টকাৰ বাজেটেৰে নিৰ্মাণ হ’ব লগা ছবিখন প্ৰযোজক বিজয় কিৰাংগন্দুৰে (Vijay Kirangandur) টুইটযোগে সদৰী কৰিছে এই কথা (Producers Vijay Kirangandur tweeted) ৷

উল্লেখ্য যে, পূৰ্বতে নিৰ্মিত হম্বেল ফিল্মছ প্ৰডাকচনৰ KGF2 1000 কোটি টকা আৰু Kantara ছবিখন 16 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ প্ৰযোজক বিজয় কিৰাংগন্দুৰে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত লিখে, ‘‘হোম্বেল ফিল্মছৰ হৈ আমি আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো । আমাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ সহায় আৰু মৰমৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ । যোৱা বছৰটো আমাৰ বাবে বৰ ভাল আছিল ।

আমাৰ ছবিৰ প্ৰতি আপোনালোকে যি মৰম দেখুৱাইছিল তাৰ বাবেই সম্ভৱ হৈছিল সকলো । আমি বিচাৰো এই সম্পৰ্ক এনেদৰে বৰ্তি থাকক । যিকোনো পৰিস্থিতিত সাধাৰণ মানুহক সকাহ আৰু সুখ কঢ়িয়াই অনাত চিনেমাই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।

তদুপৰি আমাৰ সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, ইতিহাসৰ সৈতে বিশ্ববাসীক পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ এক উত্তম মঞ্চ হৈছে চিনেমা । আমি নতুন বছৰৰ প্ৰাকক্ষণত আপোনালোকক আশ্বাস দিছো যে আমি অসাধাৰণ বিষয়বস্তুৰ চিনেমা আগবঢ়াবৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি যাম । এই উৎসাহেৰেই আমি অহা পাঁচ বছৰত কেৱল ছবিৰ বাবেই 3 হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছো’’ ।

2023 চনত হোম্বেল ফিল্মছ প্ৰডাকচনে লৈছে এক বিগ বাজেটৰ এটা প্ৰজেক্ট (Hombel Films production create new record)। ইয়াৰ বাহিৰেও এই ফিল্মছ প্ৰডাকচন হাউচটোৱে হাতত লৈছে ‘টাইছন’(Tyson), ‘বাঘীৰা’ (Bagheera), ‘ৰিচাৰ্ড এন্থনী (Richard Anthony), আৰু ‘ধূমম’ (Dhoomam) ছবি নিৰ্মাণৰ কাম ৷

