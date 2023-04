চিটাৰা ডেস্ক, 5 এপ্ৰিল: অলপ বিৰতিৰ পিচত পুনৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ঘূৰি আহিছে মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন । মেগাষ্টাৰ গৰাকীয়ে নিজৰ ব্লগৰ জৰিয়তে কয় যে তেওঁ বৰ্তমান কিছু সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু সেয়াহে তেওঁ পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । প্ৰভাসৰ আগন্তুক ছবি প্ৰজেক্ট কেৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত অভিনেতাগৰাকী আহত হৈছিল ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰায়ে সক্ৰিয় হৈ থকা অভিনেতাগৰাকী আহত হোৱাৰ খবৰ অনুৰাগীক ছ’চিয়েল মিডিয়াযোগেই জনাইছিল (Bollywood actor Amitabh Bachchan) ৷

কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ঘূৰি আহিছে মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন

আহত হোৱাৰ পিচত হায়দৰাবাদৰ চিকিৎসকে ৮০ বছৰীয়া বচ্চনক চিটি স্কেন কৰি কামৰ পৰা বিৰতি লৈ ঘৰতে জিৰণি ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল । সেই পৰামৰ্শ মতেই বহুদিনৰে পৰা জিৰণি লৈ আছিল মেগাষ্টাৰগৰাকী ৷ অসুস্থতাৰ বাবেই বলীউডৰ তাৰকাগৰাকীয়ে সেইসময়ত অনুৰাগীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰো কথা আছিল কিন্তু আহত হোৱাৰ বাবেই মিটআপ বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল (Amitabh Bachchan back to work after recovery) ৷

কিন্তু সম্প্ৰতি সুস্থ হৈ উঠিছে বিগ বি (Amitabh bhachchan back to work on Project K) ৷ বুধবাৰে বিগ বিয়ে নিজৰ ছবিৰ চেটৰ নিজৰ কেইখনমান ছবি পোষ্ট কৰিছে ৷ ছবি পোষ্ট কৰি বিগ বিয়ে কয় যে, তেওঁ পুনৰ কামলৈ আহিছে (Amitabh to work after recovering from injury) । অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "মই কামলৈ উভতি আহিছো ৷" ছবিসমূহৰ সবিশেষ বৰ্ণনা কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কেপচনত লিখিছে, "মুখখন.. টাচ আপ.. আৰু শ্বট.."

তেওঁ লগতে কয়, "লেখাৰ ওপৰত সংশোধন আৰু আলোচনা.. সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু অন.." আৰু, "কৰ্মৰ সন্মুখত মেজাজ অলপ গ্ৰিম হওক... আৰু সেইটো পেজত প্ৰতিফলিত হয়..." তাৰকাগৰাকীয়ে নিজৰ পোষ্টটোৰ সামৰণি মাৰি কয়, " আৰু আৰম্ভণিতে ৰুটিন.. ৰুটলৈ যোৱা পথত.. পৰিৱেশটো ইমানেই আওকাণ কৰা হৈছিল যে সময়ৰ বাবে পুনৰ আবিৰ্ভাৱ হ'ব আৰু আশ্বাসৰ মুখত অনুভৱ.. সকলোৰে প্ৰতি মোৰ মৰম.."৷ তেওঁ লগতে কয়, "লিখনিৰ ওপৰত সংশোধন আৰু আলোচনা ।" সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু অন..." আৰু, "কামৰ ক্ষেত্ৰত মনোভাৱ কিছু গম্ভীৰ ৷ সেইটো পৃষ্ঠাত প্ৰতিফলিত হৈছে ৷ "

