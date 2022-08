চিটাৰা ডেস্ক, 12 আগষ্ট : সিদ্ধাৰ্থ আৰু কিয়াৰাৰ প্ৰেমৰ বাতৰিয়ে বহু সময় ধৰি চৰ্চা লাভ কৰি আহিছে ৷ মাজতে দুয়োৱে বেছিকৈ লগ কৰা নাছিল বাবে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক শেষ হৈছে বুলি বাতৰিও প্ৰকাশ হৈছিল ৷ কিন্তু এই বাতৰি প্ৰচাৰৰ মাজতে সিদ্ধাৰ্থ-কিয়াৰাক একেলগে ঘৰুৱা পাৰ্টী এটাত পৰম্পৰাগত সাজত দেখা গৈছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰা সকলোৱে মানি ল’লে যে বিচ্ছেদৰ উৰাবাতৰি উফৰাই পেলাবলৈ এনেদৰে দুই তাৰকাই দীৰ্ঘসময়ৰ মূৰত সকলোৰে আগত ধৰা দিছে ৷

পিছে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ’ল যে প্ৰেমৰ বাতৰিয়ে হওক নাইবা সম্পৰ্ক বিচ্ছেদৰ বাতৰিয়ে হওঁক সিদ্ধাৰ্থ আৰু কিয়াৰাই কিন্তু এই প্ৰসংগত কেতিয়াও মুখ খোলা নাই ৷ দুয়োৱে যেন শপত খাই থৈছে এই ক্ষেত্ৰত অনুৰাগীক সদায় উৎসুক কৰি ৰাখিবলৈ ৷

দুই তাৰকাৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰী

বিগত বৰ্ষৰ ছবি শ্বেৰশ্বাহ ত সিদ্ধাৰ্থ কিয়াৰাৰ যুটিয়ে লাভ কৰিছিল দৰ্শকৰ অজস্ৰ প্ৰশংসা (Kiara Advani on one year of Shershaah) ৷ ছবিখনত একেলগে দুয়োকে দেখাৰ পৰাই অনুৰাগীসকল আৰু মতলীয়া হৈ পৰিছিল ৷ এই জনপ্ৰিয় ছবিখনে আজি এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷ এই বিশেষ দিনটো নিশ্চয়কৈ কিছু আছুতীয়াভাৱে উদযাপন কৰিব ছবিখনৰ মূল তাৰকা দুজনে ৷ পিছে এতিয়া কিয়াৰাৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰী দেখি বিবুধিত পৰিছে অনুৰাগী ৷ বেয়াকৈ কটাক্ষ কৰিছে সিদ্ধাৰ্থক কিয়াৰাই !

শুকুৰবাৰে কিয়াৰাই নিজৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰীত (Kiara Advani instagram) সিদ্ধাৰ্থক উল্লেখ কৰি লিখিলে যে, ‘তুমিও চকুৰ আঁতৰ হ’লে মনৰ আঁতৰ হোৱা বিধৰে ল’ৰাই ওলালা’! কিয়াৰাৰ এই আপডেট দেখাৰ পিছতেই লাগি গ’ল হুলস্থুল ৷ দুয়োৰে মাজত মতানৈক্যৰ খবৰেৰে তোলপাৰ লাগে ছ’চিয়েল মিডিয়া ৷ কিয়াৰাই লিখিছিল, "Sidharth Malhotra tu baatein to badi badi karta tha, lekin tu bhi 'out of sight, out of mind' type ka banda nikala" ৷

অনুৰাগীসকলৰ উৎকণ্ঠা তেতিয়া ওৰ পৰে যেতিয়া সিদ্ধাৰ্থে কিয়াৰাৰ ষ্ট’ৰীটো নিজৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰীত (Sidharth Malhotra instagram) শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে এইদৰে, "Oye sardarni, mujhe na sab yaad hai, bhul hi nai sakta. Aaj 6 baje milne aajaunga" ৷

দুই তাৰকাৰ ইনষ্টা ষ্ট’ৰী

ছবিখনৰ অপাৰ সফলতা উদযাপন কৰিবলৈ আজি দুই তাৰকাই সন্ধিয়া 6 বজাত অনুৰাগীৰ বাবে ইনষ্টা লাইভত আহিব ৷ বিষ্ণুৱৰ্ধনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত শ্বেৰশ্বাহত ১৯৯৯ চনত কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা ভাৰতীয় ভূখণ্ড পুনৰ দখল কৰাৰ সময়ত জাতিৰ সেৱাত প্ৰাণ সমৰ্পণ কৰা পৰমবীৰ চক্ৰ বঁটা বিজয়ী বিক্ৰম বাত্ৰৰ জীৱন কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । সিদ্ধাৰ্থ-কিয়াৰাৰ কেমিষ্ট্ৰীয়েই হওক বা গানবোৰেই হওক, বহু কাৰণত হিট হৈ শ্বেৰশ্বাহ ।

