অমিতাভ বচ্চনে দ্য হাউচ অৱ অভিনন্দন লোড়াৰ সৈতে এই প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে কথা পাতিছে । অমিতাভ বচ্চনে কয়, ‘‘অযোধ্যাৰ The Saryu ৰ বাবে The House of Abhinandan Lodha ৰ সৈতে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈছো । মোৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান দখল কৰিছে এই চহৰখনে । অযোধ্যাৰ চিৰন্তন আধ্যাত্মিকতা আৰু সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিয়ে ভৌগোলিক সীমাৰ বাহিৰত আৱেগিক সংযোগৰ সৃষ্টি কৰিছে । এইয়াই অযোধ্যাৰ আত্মাৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি । বিশ্বৰ আধ্যাত্মিক ৰাজধানীত মোৰ ঘৰ সাজিবলৈ আগ্ৰহী ।’’