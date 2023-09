চিটাৰা ডেস্ক, ১ ছেপ্টম্বৰ: বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ ছবি ‘জৱান’ক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰ্চা চলি আছিল । কিং খানৰ এই বহু প্ৰত্যাশিত ছবিখনৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে এছ আৰ কেৰ অনুৰাগীসকলে । ইফালে ৩১ আগষ্টত বহু অপেক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত মুক্তি পালে ‘জৱান’ৰ ট্ৰেইলাৰ । পাঠানৰ বিপুল সফলতাৰ পিচত এই বছৰত শ্বাহৰুখৰ এইখন দ্বিতীয়খন ছবি হ’ব । এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে দক্ষিণৰ সুপৰিচিত পৰিচালক এটলীয়ে । ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰটো কিং খানৰ অনুৰাগীসকলে অতিশয় পছন্দ কৰিছে ৷

আলিয়া ভাটৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জৱানৰ ট্ৰেইলাৰক লৈ

ট্ৰেইলাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখৰ হ’ল আলিয়া ভাট

ট্ৰেইলাৰটো আৰম্ভ হয় শ্বাহৰুখ খানৰ শক্তিশালী সংলাপেৰে ৷ ট্ৰেইলাৰটোত শ্বাহৰুখ খানক কেইবাটাও শক্তিশালী সংলাপ কোৱা দেখা যায় ৷ ট্ৰেইলাৰটোত দেখা পোৱা অনুসৰি শ্বাহৰুখে মেট্ৰ’ হাইজেক কৰাৰ পিছত এটা দাবী উত্থাপন কৰে । এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই মেট্ৰ’ হাইজেক কৰা শ্বাহৰুখ খানক ফোনত সুধিছে, ‘ক্যা চাহিয়ে ?’। যাৰ উত্তৰত কিং খানে কয়, "চাহিয়ে তোহ আলিয়া ভাট।"

একে সময়তে এতিয়া আলিয়া ভাটে শ্বাহৰুখৰ এই সংলাপক লৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি ট্ৰেইলাৰৰ প্ৰশংসা কৰিছে । ট্ৰেইলাৰটো নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত শ্বেয়াৰ কৰি আলিয়াই লিখিছে, "ঔৰ পুৰি দুনীয়া কো চাহিয়ে ছিৰ্ফ এছ আৰ কে । @iamsrk what a fabulous trailer. 7th September is so far away. ৷"

কেতিয়া ছবিগৃহত মুক্তি পাব জৱান ?

ৱৰ্কফ্ৰন্টৰ কথা ক’বলৈ গ’লে শ্বাহৰুখ খানক শেষবাৰৰ বাবে দেখা গৈছিল ‘পাঠান’ ছবিখনত। এই ছবিখনৰ সৈতে চাৰি বছৰ পাচত ৰূপালী পৰ্দাত প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল কিং খানে ৷ এই ছবিখনৰ বিশ্বব্যাপী সংগ্ৰহ আছিল ১০৫০ কোটি টকা । একে সময়তে এতিয়া ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীক দেখা যাব ‘জৱান’ত। ছবিখনত বিজয় ছেঠুপথি আৰু নয়নতৰাৰ সৈতে সন্যা মালহোত্ৰা, ৰিদ্ধি ডোগ্ৰা, লেহৰ খানক ৷ লগতে ছবিখনত বিশেষ কেমিঅ’ ৰ’লত দেখা যাব বলীউডৰ সুন্দৰী দীপিকা পাডুকনক ৷ অহা ৭ ছেপ্টেম্বৰত হিন্দী, তামিল আৰু তেলেগু ভাষাত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখন ৷

লগতে পঢ়ক: Jawan Trailer: ১ খন ছবি, ৫ টা অৱতাৰ, শ্বাহৰুখ খানৰ আধিপত্য বুৰ্জ খলিফাত, চাওক ভিডিঅ’