চিটাৰা ডেস্ক, 27 এপ্ৰিল : জনপ্ৰিয় অভিনেতা অজয় দেৱগণ অভিনীত ছবি "ৰাণৱে 34" এ অতি সোনকালেই মুক্তি লাভ কৰিব ৷ বৰ্তমান অভিনেতাগৰাকী ব্যস্ত হৈ আছে ছবিখনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত (Ajay Devgn new movie) ৷ ৰাণৱে 34 ছবিখনৰ প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনা দুয়োটাৰে দায়িত্ব বহন কৰিছে অজয় দেৱগণে ৷

ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ সময়তে অজয় দেৱগণক জীয়ৰী নায়েশাৰ বলীউডত আত্মপ্ৰকাশৰ বিষয়ে সোধা হৈছিল (Ajay Devgn on his daughter bollywood debut) ৷ উত্তৰত অজয়ে কৈছিল, তেওঁৰ আৰু কাজলৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ সন্তানৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বিশেষ কাম কৰাৰ বাবে কেতিয়াও চাপ প্ৰয়োগ কৰা হোৱা নাই ৷ তেওঁ লগতে কয় যে, পিতৃ-মাতৃ হিচাপে তেওঁ আৰু কাজলে সদায়ে নায়েশা আৰু যুগৰ মন পছন্দৰ কাম কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰহে পক্ষপাতী (Ajay Devgn Kajol kids name) ৷

প্ৰচাৰ অভিযানতে তেওঁ কয় যে, তেওঁলোকৰ সন্তানে নিজে বাছনি কৰি লোৱা পথৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি তেওঁলোক আগবাঢ়ি যোৱা উচিত ৷ পিতৃ-মাতৃ হিচাপে তেওঁলোকে সমৰ্থন আগবঢ়াই যাব ৷

অজয় দেৱগণ আৰু কাজলৰ জীয়ৰী নায়েশাই 20 এপ্ৰিলত সম্পূৰ্ণ কৰিলে 19 বছৰ ৷ বৰ্তমান ছুইজাৰলেণ্ডৰ গ্লিয়ন ইনষ্টিটিউট অৱ হায়াৰ এডুকেশ্বনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল হাস্পতালিটি বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে নায়েশাই ৷

পিতৃ-মাতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি নায়েশাই বলীউডত ভৰি দিলে অৱশ্যে তাত আচৰিত হ’বলগীয়া একো নাই ৷ সমগ্ৰ বলীউড এতিয়া ষ্টাৰ কিডছেৰে ভৰি পৰিছে ৷ নায়েশাই অলপতে লেকমি ফেশ্বন উইক 2022 ত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল ৷ লেকমি ফেশ্বন উইকত তেওঁ মনীষ মালহোত্ৰাৰ ডিজাইনাৰ ড্ৰেছ পৰিধান কৰিছিল ।

