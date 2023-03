চিটাৰা ডেস্ক, ২৩ মাৰ্চ: আহি আছে আদিত্য ৰয় কাপুৰ আৰু মৃণাল ঠাকুৰৰ নতুন ছবি ৷ আদিত্য ৰয় কাপুৰ আৰু মৃণাল ঠাকুৰৰ অভিনীত ছবিখনৰ নাম হৈছে ‘গুমৰাহ’ ৷ বৃহস্পতিবাৰে ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰে । নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউন্টত অনুৰাগীৰ সৈতে এই খবৰ শ্বেয়াৰ কৰে অভিনেতা আদিত্যই (Gumraah trailer out) ৷

ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে লিখিছে, " "Har kahani ke do pehlu hote hain,Sach aur Jhooth; lekin iss kahani ke pehlu hain Gunaah aur Gumraah! #Gumraah Trailer Out Now ! "

ট্ৰেইলাৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰা অনুসৰি, ছবিখনৰ মূল কাহানী আৰম্ভ হয় এটা হত্যাকাণ্ডৰ পৰা ৷ কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত দুজন থাকে আৰু এই দ্বৈত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে আদিত্য ৰায় কাপুৰে ৷ অৱশ্যে কোনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰে সেয়া সম্পূৰ্ণ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷ উল্লেখ্য যে, আদিত্য ৰায় কাপুৰে দ্বৈত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ছবিখনত মৃণাল ঠাকুৰে লেডী কপৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে ৷ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মৃণাল ঠাকুৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লেডী কপৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে (Aditya Roy Kapur and Mrunal Thakur) ।

শেহতীয়াকৈ নিৰ্মাতাসকলে ছবিখনৰ দ্বিতীয়টো গীত ‘ঘৰ নাহি জানা’ মুকলি কৰিছিল । নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউন্টত আদিত্য ৰয় কাপুৰে গীতটি শ্বেয়াৰ কৰি কেপচনত লিখিছিল, "নীন্দ নাহিন আনা অৰ #ঘৰনাহিজানা আমাৰ নতুন সপ্তাহৰ মন্ত্ৰ ! গীতটি মুকলি হ’ল !" জাহৰা খান, অৰমান মালিক আৰু ছালমা আঘাই কণ্ঠদান কৰা এই ৰোমান্টিক গীতটিত আদিত্য ৰয় কাপুৰ আৰু বেদিকা পিণ্টোৱে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।

বৰ্ধন কেটকাৰৰ নেতৃত্বত নিৰ্মিত ‘গুমৰাহ’ ২০১৯ চনত মুক্তি পোৱা তামিল হিট একচন-থ্ৰিলাৰ ছবি ‘থাডাম’ৰ অফিচিয়েল হিন্দী ৰিমেক । মাজিজ থিৰুমেনীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ছবিখনত অৰুণ বিজয় আৰু তনয়া হোপে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ইফালে ‘গুমৰাহ’ ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আদিত্য ৰায় কাপুৰ, মৃণাল ঠাকুৰ আৰু ৰনিত ৰায়ে।

আদিত্যৰ কেৰিয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দ্বৈত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দেখা যাব এই ছবিখনত ৷ আনহাতে মৃণাল ঠাকুৰকো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছবিখনত আৰক্ষী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দেখা যাব । এই ছবিখনৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে ৰূপালী পৰ্দাত দেখা পোৱা যাব আদিত্য আৰু মৃণালক । ইফালে কিছুদিন পূৰ্বে আদিত্যক অনিল কাপুৰ আৰু শোভিতা ধূলিপালাৰ সৈতে ‘দ্য নাইট মেনেজাৰ’ নামৰ ৱেব ছিৰিজত দেখা পোৱা গৈছিল। (ANI)

লগতে পঢ়ক: Hunter trailer out now: সুনীল শ্বেট্টীৰ একচন থ্ৰিলাৰ ছিৰিজ হাণ্টাৰৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি