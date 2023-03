চিটাৰা ডেস্ক, 30 মাৰ্চ: আজি ৰাম নৱমী (Ram Navami 2023) ৷ ৰাম নৱমীৰ এই শুভ ক্ষণত দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ প্ৰভাসৰ ছবি "আদিপুৰুষৰ" এখন নতুন পোষ্টাৰ উন্মোচন কৰা হয় ৷ নিৰ্মাতাসকলে ছুপাৰষ্টাৰ প্ৰভাস, কৃতি সেনন, ছানী সিং আৰু দেৱদত্ত নাগেৰ সৈতে উন্মোচন কৰে ছবিখনৰ এখন নতুন পোষ্টাৰ (Adipurush New Poster) ।

ওম ৰাউটৰ আদিপুৰুষ ছবিখন মহাকাব্য ৰামায়ণৰ সতেজ অভিযোজন (Adipurush new poster release) । পোষ্টাৰখনত প্ৰভু হনুমানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দেৱদত্ত নাগে প্ৰভাছৰ ওচৰত সেৱা লোৱা দেখা পোৱা গৈছে, আনহাতে প্ৰভু ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে প্ৰভাছে, প্ৰভু জানকীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে কৃতি সেননে আৰু প্ৰভু লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ছানী সিংহে (Adipurush new poster launch) ।

ছবিখনৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে বৃহস্পতিবাৰে নিজৰ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম অফিচিয়েল একাউন্টত এই পোষ্টাৰখন শ্বেয়াৰ কৰা দেখা যায় । ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্টাৰখন আপলোড কৰি অভিনেত্ৰী কৃতিয়ে লিখিছে, "মন্ত্ৰতকৈ অধিক ডাঙৰ তোমাৰ নাম জয় শ্ৰী ৰাম।" উল্লেখ্য যে লক্ষ্মণ আৰু হনুমানে নিজৰ সেনাৰে লংকা জয় কৰি ৰাৱণে অপহৰণ কৰা পত্নী জানকীক ৰাৱণৰ কবলৰ পৰা বচাবলৈ প্ৰভু ৰামক লৈ ছবিখনৰ কাহিনীভাগ (Sunny singh as lakshman in adipurush)। লংকেশৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ছাইফ আলী খানে (South superstar Prabhas in adipurush) ।

২ অক্টোবৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৱিত্ৰ অযোধ্যা অঞ্চলৰ সৰয়ুৰ পাৰত আদিপুৰুষৰ টিজাৰ মুকলি কৰা হৈছিল (Saif ali khan) ৷ আদিপুৰুষৰ ছবিখন ৫০০ কোটি টকাৰ ডাঙৰ বাজেটত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ ছবিখনৰ দৃশ্য আশ্চৰ্য্যতকৈ কোনো কম নহয় ৷ কিন্তু ছবিখনৰ ভিএফএক্স নিখুঁত নোহোৱাৰ বাবেই কিছু সামাজিক মাধ্যমত ছবিখনৰ টিজাৰটোক লৈ ৰাইজ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল। টি ছিৰিজ আৰু ৰেট্ৰ’ফাইলছৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হৈছে আদিপুৰুষ । হিন্দী, তেলেগু, তামিল, মালয়ালম আৰু কানাড়া ভাষাত উপলব্ধ হ’ব এই ছবিখন (Kriti sanon and Prabhas in adipurush) ।

ইফালে, ছুপাৰষ্টাৰ প্ৰভাছক পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব শ্ৰুতি হাছানৰ সহ অভিনীত ছালাৰ আৰু দীপিকা পাডুকন, অমিতাভ বচ্চন আৰু দিশা পাটানীৰ সহ অভিনীত প্ৰজেক্ট কেত । ইয়াৰ উপৰিও সন্দীপ ৰেড্ডী ভাংগাৰ স্পিৰিটৰো শ্বুটিং চলি আছে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰভাছে মাৰুথি আৰু আৰ আৰ আৰৰ প্ৰযোজক ডি ভি ভি দনায়্যাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি এখন অতিপ্ৰাকৃতিক একচন-থ্ৰিলাৰৰ বাবেও কাম কৰি আছে ।

