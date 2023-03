চিটাৰা ডেস্ক, 9 মাৰ্চ : বলীউডৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা তথা পৰিচালক সতীশ চন্দ্ৰ কৌশিকে 67 বছৰ বয়সত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে । বিশিষ্ট অভিনেতা অনুপম খেৰে এটা টুইটৰ জড়িয়তে তেওঁলোকৰ সুখৰ সময়ৰ এখন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ছবি শ্বেয়াৰ কৰি তেখেতৰ প্ৰিয় বন্ধু তথা অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ তথ্য সদৰি কৰে ৷

"মই জানো "মৃত্যুয়েই হৈছে এই পৃথিৱীৰ চূড়ান্ত সত্য !" কিন্তু মই সপোনতো ভবা নাছিলো যে মই জীয়াই থাকোঁতে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু সতীশ কৌশিকৰ বিষয়ে এনেদৰে লিখিম । 45 বছৰীয়া বন্ধুত্বৰ হঠাৎ এনে যৱনিকা !! Life will NEVER be the same without you SATISH! Om Shanti!," অভিনেতা অনুপম খেৰে এই বাক্যকেইশাৰী লিখি কৰিলে টুইট ।

আশীৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে সতীশ কৌশিকে আৰম্ভ কৰিছিল তেখেতৰ চলচ্চিত্ৰ জীৱন । তেখেতে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াত ‘কেলেণ্ডাৰ’ আৰু দীৱানা মস্তানাত ‘পাপ্পু পেজাৰ’ৰ চৰিত্ৰ দুটাৰ জড়িয়তে অভিনেতা হিচাপে সকলোৰে মাজত পৰিচিত হৈ পৰিছিল । নতুন দিল্লীস্থিত নেশ্যনেল স্কুল অৱ ড্ৰামা আৰু পুনেৰ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সতীশ কৌশিকে 1983 চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত কুন্দন শ্বাহৰ পৰিচালিত ‘জানে ভি ডো য়াৰো’ কমেডী ছবিখনৰ বাবে লিখিছিল সংলাপ । ইয়াৰ পাছত তেখেতে একেধাৰে বহু ছবিৰ সংলাপ লিখি আহিছিল ।

দুবাৰকৈ ফিল্মফেয়াৰৰ শ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ান বঁটা লাভ কৰা এইগৰাকী অভিনেতাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল হাৰিয়ানাত । 1990 চনত ৰাম লখন ছবিখনৰ বাবে আৰু সাত বছৰৰ অন্তত পুনৰ সাজন চালে ছাছুৰাল ছবিখনৰ বাবে লাভ কৰিছিল এই বঁটা ৷ 1993 চনত পৰিচালনা কৰা তেখেতৰ ছবিখন আছিল ৰূপ কী ৰাণী চোৰন কা ৰাজা য’ত মুখ্য ভুমিকাত অভিনয় কৰিছিল শ্ৰীদেৱীয়ে । অৱশ্যে বক্স অফিচত বিফল হৈছিল তেখেতৰ এই ছবিখন ।

সতীশ কৌশিকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 1995 চনত নিৰ্মাণ কৰা দ্বিতীয়খন ছবি আছিল প্ৰেম ৷ পিছে এইখন ছবিয়েও বক্স অফিচত বিপৰ্যয়ৰে মুখ দেখিবলগীয়া হৈছিল । তেখেতৰ আকস্মিক বিয়োগৰ খবৰ পাই অনুৰাগীসকলে এদিন পূৰ্বে অভিনেতাগৰাকীয়ে কেনেদৰে হোলী খেলিছিল সেই কথা উল্লেখ কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰি সোঁৱৰণ কৰিছে ৷

অনুপম খেৰৰ এই দুখজনক পোষ্টটোত এজন টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, " ই এক হতাশাজনক খবৰ । কেলেণ্ডাৰ, এয়াৰ পৰ্ট, পাপ্পু পেজাৰ, শ্বাৰাফত আলী আৰু বহু ছবিত উল্লেখযোগ্য অভিনয় । আপুনি আমাৰ হৃদয়ত সদায় জীয়াই থাকিব । এনে এক ক্ষতিত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো" ৷

আন এগৰাকী অনুৰাগীয়ে লিখিলে এইদৰে, "এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তিৰ লগতে এজন সফল অভিনেতা, যিয়ে জীৱনতকৈও এটা ডাঙৰ জীৱন কটালে ৷ বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে তেখেতে যে কেৱল মাত্ৰ ছবিতে আনন্দ কঢ়িয়াই আনিছিল এনে নহয়, তেখেতে নিজৰ স্বাভাৱিক জীৱনতো সেই একে সুখ বৰ্তাই ৰাখিছিল... তেওঁক বহুত মিছ কৰিম... তেওঁ স্মৃতি আমাৰ মাজত সদাই জীয়াই থাকিব...ঔম শান্তি" ৷

