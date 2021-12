নগাঁও, 28 ডিচেম্বৰ : নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়াত সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস ঘটনা ৷ গৃহস্থৰ ঘৰৰ এটি দহ বছৰীয়া কণমানিক হত্যা কৰি ডকাইতে লুটি লৈ গ'ল ঘৰৰ সামগ্ৰী ৷ সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনা (Tragic incident in Nagaon) ৷

ঘটনা অনুসৰি, সোমবাৰে নিশা জুৰীয়াৰ পূৱ মাহেৰিপাৰ গাঁৱৰ নিবাসী ছাইদুৰ ইছলাম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হয় এক লোমহৰ্ষক ডকাইটি কাণ্ড(Robbery case in Ngaon) ৷ নিশা ছাইদুৰ ইছলাম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত দুৱাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে ডকাইত ৷ তাৰ পাচতে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ঘৰত অকলে থকা এগৰাকী দহ বছৰীয়া শিশুক হত্যা কৰি ঘৰৰ ভিতৰতে ওলোমাই থৈ যায় (One child killed by robbers during a robbery in Juria) ৷ লগতে ঘৰত থকা সোণৰ আ-অলংকাৰ, বিভিন্ন সামগ্ৰী তথা নগদ ধন লুটপাত কৰি নিয়ে ডকাইতৰ দলটোৱে ৷ তাৰোপৰি ডকাইতৰ দলটোৱে ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰি থৈ যায় ঘৰৰ আচবাব পত্ৰ আদিও ।

এটি শিশুক হত্যাৰ লগতে ডকাইতে লুটি নিলে অলংকাৰসহ নগদ ধন

জানিব পৰা মতে, ডকাইটিৰ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ঘৰৰ গৰাকী ছাইদুৰ ইছলামে পৰিয়ালৰ বাকী সদস্যসকলক লগত লৈ এখন বিয়া খাবলৈ গৈছিল ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত জুৰীয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰুণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷