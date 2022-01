মৰাণ, 13 জানুৱাৰী: পতি-পত্নীৰ সম্পৰ্ক ওৰেটো জীৱনৰ, বিশ্বাসেই হৈছে এই সম্পৰ্কৰ চালিকা শক্তি ৷ এই বিশ্বাসকে আহিলা কৰি হাতত হাত ধৰি আগবাঢ়ে এই সম্পৰ্ক ৷ জীৱন যুদ্ধৰ প্ৰতিটো ঘাত-প্ৰতিঘাতত একেলগে যুঁজাৰ বাবে সমাজৰ আগত পণ লৈ সেয়ে দৰা কইনাই আৰম্ভ কৰে জীৱনৰ এটা নতুন অধ্যায় ৷

কিন্তু, এই সম্পৰ্কত আউল লগাবলৈ এটা সৰু ভুলো কেতিয়াবা হৈ পৰিব পাৰে ডাঙৰ কাৰণ ৷ এই পৱিত্ৰ সম্পৰ্ক একোটা ভুলৰ বাবেই অথবা বিশ্বাসলৈ নামি অহা একোটা প্ৰশ্নৰ পিছত বিসাক্ত হৈ পৰে ৷ এনে এক ঘটনাই সংঘটিত হ’ল চৰাইদেউ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ কানু চাহ বাগিচাৰ মালা লাইনত ৷

পত্নীক আন পুৰুষৰ সৈতে অসংযত অৱস্থাত উদ্ধাৰ ( Charaideo man caught wife having extramarital affair) কৰি হিতা-হিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলালে এগৰাকী পতিয়ে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, বাগিচাখনৰ ৰাজীৱ গড় (২৮) নামৰ লোকজনে নিজ পত্নীক চুবুৰীয়া ধ্ৰুৰূপ কৰ্মকাৰ (২৭) নামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে নিশা নিজা বাসগৃহত অসংযত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতেই সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ হত্যাকাণ্ড (Murder after husband caught wife with neighbor) ৷

আৰক্ষী সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, পত্নীৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি অহা ধ্ৰুৰুপৰ সৈতে ৰাজীৱৰ বাসগৃহতে হতাহতি হয় যদিও ধ্ৰুৰূপে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ধ্ৰুৰুপে বাসগৃহৰ পৰা এখন চোকা দা আনি ৰাজীৱক হত্যাৰ চেষ্টা চলাওঁতে দাৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৰাজীৱৰ পত্নী ৷

চুবুৰীয়াৰ সৈতে অসংযত অৱস্থাত স্বামীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে পত্নীক

ইফালে, পত্নীক অসংযত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰাত স্বামী ৰাজীৱেও লাঠিৰে গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে পত্নী গৰাকীক(man killed wife for extramarital affair in Charaideo ) ৷ দুয়ো গৰাকীৰ আক্ৰমণতে মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় পত্নী গৰাকীয়ে ৷ ইয়াৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত সাপেখাতী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত স্বামী ৰাজীৱ গড় আৰু ধ্ৰুৰূপ কৰ্মকাৰক আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

