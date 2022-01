নিউজ ডেস্ক, 11 জানুৱাৰী : কাছাৰ জিলাৰ অসম-মণিপুৰ সীমান্তত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলী চালনাত (Firing at Assam Manipur border in Cachar) ত আহত হৈছে এজন লোক (One injured in Firing at Assam Manipur border) । আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে আহত লোকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । শিলচৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমন দ্বীপ কৌৰ আৰু আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে এই গুলিয়াগুলীৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

এক বেচৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে, অসম-মণিপুৰ সীমান্তৰ চামটিলা অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । প্ৰায় ১০ জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ এটা দল গাঁওখনত উপস্থিত হৈ গাঁওবাসীক তেওঁলোকৰ কিছু দাবী সম্পৰ্কে অৱগত কৰাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ইয়াৰ পাছতেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে গুলীচালনা কৰে যাৰ ফলত এজন ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বুলি আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমন দ্বীপ কৌৰে (IPS Ramandeep Kaur) সংবাদ মাধ্যক অৱগত কৰিছে ।

এই মূহুৰ্তলৈকে, এই ঘটনা সম্পৰ্কে কাকোৱেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই জনাইছে । মন কৰিবলগীয়া যে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ২৭ তাৰিখ আৰু মাৰ্চ মাহৰ ৩ তাৰিখে মণিপুৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুস্থিত হ’ব বুলি দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়ুক্তই জনোৱাৰ পাছতেই ৰাজ্যখনত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে (Pre election violence in Manipur) ।

