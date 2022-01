ধুবুৰী, 10 জানুৱাৰী : ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰী জিলাতো আৰক্ষীয়ে তীৰৰ জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে (Dhuburi police on mission against gamblers) । আৰক্ষীৰ অভিযানত জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ২২ টা তীৰৰ জুৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে (Dhuburi police arrests gamblers) । উল্লেখ্য যে, মাটিৰ দালালৰ পিছত এইবাৰ অসম আৰক্ষীৰ তীৰৰ জুৱাৰী বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ হৈছে । শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱতা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল (Assam CM against gambling in state) ৷

Assam police on anti gambling mission : ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ ২২ জন তীৰ জুৱাৰী

ইয়াৰ পিছতে জুৱাৰী সকলৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমাৎ তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগে (Assam police on anti gambling mission) ৷ সোমবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ সমান্তৰালভাৱে ধুবুৰীতো জিলাখনৰ সদৰ আৰক্ষী থানা ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, গোলকগঞ্জ, আগমণি আৰু বিলাসীপাৰা মহকুমা আৰক্ষী থানা এলেকাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মুঠ ২২ গৰাকী তীৰৰ জুৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী বাহিনী । ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত ৬ জন, গোলকগঞ্জত ৩ জন, আগমণিত ২ জন, আৰু বিলাসীপাৰা মহকুমা আৰক্ষী থানা এলেকাত ১১ জন তীৰ জুৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।

ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কেইজনৰ ভিতৰত আছে মণিৰ উদ্দিন শেখ, অভিজিৎ ঘোষ, হজৰত আলী, মাহমুদ হুছেইন, আব্দুছ ছালাম সৰকাৰ আৰু আমিনুৰ আলী । ধৃত তীৰ জুৱাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইপিনে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ এই তীৰ জুৱা বিৰোধী অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি সদৰি কৰিছে ধুবুৰী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৌৰৱ অভিজিৎ দিলীপে (IPS Gaurav Abhijit Dilip) ।

লগতে পঢ়ক : আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনেই মাতিলে নেকি বিপদ ; ক’ভিডত আক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ বহু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া