তিনিচুকীয়া, 14 জুলাই : কাকপথাৰৰ দ-পথাৰত সেনা-আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা আলফা কেডাৰ জ্ঞান অসম ওৰফে সন্তোষ গগৈৰ এজন ঘনিষ্ঠ লিংকমেনক গ্ৰেপ্তাৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ (ULFA linkman arrested from Bengaluru) । বাংগালুৰুত কৰ্মৰত শদিয়াৰ ৰঞ্জিত গগৈ নামৰ যুৱকজনক কৰ্মস্থলীৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে । বাংগালুৰৰ পৰাই ৰঞ্জিত গগৈয়ে আলফা নেতা জ্ঞান অসমৰ সৈতে ধনৰ লেনদেন কৰি আহিছিল ।

বাংগালুৰুত গ্ৰেপ্তাৰ আলফাৰ লিংকমেন

আটকাধীন লিংকমেন গৰাকীক অধিক তথ্যৰ বাবে তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত উজনি অসমৰ আৰক্ষী উপ মহাপৰিদৰ্শক জিৎমল দলে আৰু তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ দেউৰীয়ে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে (Tinsukia police arrested ULFA linkman)।

ইফালে দ'পথাৰত হোৱা এনকাউন্টাৰত জ্ঞান অসমৰ মৃত্যু হোৱা পাচতেই তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ দেউৰী আৰু উজনি অসমৰ DIG জিৎমল দলেক আলফাই টাৰ্গেট কৰা বুলি তিনিচুকীয়াত চৰ্চা চলিছে ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে (Red alert in Tinsukia district) ৷ তাৰ মাজতেই আজি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এটা দলে বাংগালুৰুৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছে আলফাৰ এটা লিংকমেনক ৷

উল্লেখ্য যে যোৱা 1 জুলাইত কাকপথাৰ দ-পথাৰৰ মাজগাঁৱত আলফা(স্বা) আৰু সেনাবাহিনীৰ মাজত সংৰ্ঘষৰ সূত্ৰপাত হয় (Firing in Kakopathar)। আলফা (স্বা)ৰ দুৰ্ধষ সদস্য ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত অহা আলফাৰ ৬ জনীয়া দলৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় সেনা-আৰক্ষীৰ (Bullet exchange between ULFA I and security forces)। এই গুলীয়াগুলীত নিহত হয় জ্ঞান অসম ৷

যোৱা 10 জুলাইত বৰডুমচা থানাৰ অন্তৰ্গত কুজুপথাৰ অঞ্চলত আলফাৰ এটা দলে বাহৰ পাতি থকাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে । তাৰ পাছতে উজনি অসমৰ আৰক্ষী উপ মহাপৰিদৰ্শক (DIG) জিৎমল দলেৰ নেতৃত্বত তিনিচুকীয়াৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰিপুঞ্জয় কাকতি আৰু আৰক্ষীৰ এটা দলে ডিব্ৰু নৈৰ সমীপত নিশা এক এম্বুচ কৰে (Tinsukia Police Ambush)৷ আৰক্ষী থকাৰ উমান পায় ডিব্ৰু নৈৰ পাৰৰ ঘন জংঘলত বাহৰ পাতি থকা আলফাৰ দলটোৱে আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি প্ৰথমে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰে আৰু গুলীবৰ্ষণ আৰম্ভ কৰে ।

আলফাৰ গুলীৰ প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীও ধাৰাসাৰ গুলীচালনা কৰে ৷ দুয়ো পক্ষৰ মাজত প্ৰায় ২০ মিনিট সময় ধৰি প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি চলাৰ পাছত নিশা এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আলফাৰ দলটো ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷ গুলীয়াগুলিৰ ঘটনাত দুয়োপক্ষৰ কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও কাকপথাৰ সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা আলফাৰ দলটোৱে বাহৰ পাতি আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে । ইফালে ৰূপম অসমৰ নেতৃত্বত থকা পাঁচজনীয়া আলফাৰ দলটোক বিচাৰি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে দিনে-নিশাই অসম-অৰুণাচল সীমান্তত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

