তিনিচুকীয়া, 30 জানুৱাৰী : বিগত 26 জানুৱাৰী তাৰিখে গুইজানৰ সমীপৰ ডিব্ৰু নদীৰ পাৰত অস্থায়ীভাৱে স্থাপন কৰা স্কাইলেণ্ড নামৰ এখন ৰিজ’ৰ্ট (Skyland resort in Tinsukia) ত পেৰাগ্লাইডিং কৰি থকাৰ সময়ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাওবৈছাৰ যুৱক পংকজ গগৈয়ে (Youth dies after falling from paraglider in Tinsukia) ৷

পেৰাগ্লাইডিং কৰা যুৱকৰ মৃত্যুৰ পিছত বিতৰ্কিত Skyland resort ৰ সৈতে সাঙোৰ খালে বিধায়কৰ নাম

অভিযোগ মতে, কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা সেৱা তথা সা-সুবিধা নথকা ডিব্ৰু-ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইক' চেনচেটিভ জ'নত সম্পূৰ্ণ অবৈধভাৱে ৰাজনৈতিক দলৰ সহায় লৈ সঞ্জয় দাস আৰু প্ৰসন্ন দাসে গঢ়ি তুলিছিল স্কাইলেন্ড নামৰ এই ৰিজ’ৰ্টখন ।

পেৰাগ্লাইডিং কৰি থকাৰ সময়ত পংকজ গগৈৰ মৃত্যুৰ পাছতেই তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মনজিৎ বৰকাকতিক এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ পাছতেই কাকতিৰ সন্মুখত বিভিন্ন জনে সাক্ষী দিয়ে । অভিযোগ অনুসৰি স্কাইলেন্ডত পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ বহু কেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।

বহুবাৰ এইক্ষেত্ৰত লিখিত অভিযোগো দিয়া হৈছিল প্ৰসাশন আৰু চৰকাৰী মন্ত্ৰীক । ইফালে বাঘজান গাঁও মিলনজ্যোতি যুৱ সংঘইও এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰিচৰ্ট খন বন্ধ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছিল । কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে এইপৰ্যন্ত কোনো ব্যবস্থা লোৱা নাই প্ৰসাশন আৰু চৰকাৰী বিষয়াই ৷ তথ্য অনুসৰি স্কাইলেণ্ডৰ ধনৰ অংশ চাবুৱাৰ বিধায়ক পোনাকন বৰুৱা আৰু তেওঁৰ ভাতৃ অসম পৰ্য্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাইও ভাগ পায় বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ।

একাংশৰ মতে, সঞ্জয় দাস আৰু প্ৰসন্ন দাস, বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ সোঁহাত-বাওঁহাত স্বৰূপ হোৱাৰ বাবে নিৰ্ভয়ে এই ৰিজ’ৰ্টখনত ব্যৱসায় চলাই আছিল । যাৰ বাবে ৰাজনৈতিক আশীষ হোৱাৰ বাবে আজিলৈকৈ প্ৰসাশনে এই দুইজনক বাধা দিব নোৱাৰিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই ।

এতিয়া প্ৰশ্ন হয় অবৈধভাৱে ব্যৱসায় চলাই নিয়া স্কাইলেণ্ডক নাকী লগাব পাৰিবনে? স্কাইলেণ্ডত মৃত্যু হোৱা পংকজ গগৈয়ে উচিত ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হ’বনে? ই পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ।

