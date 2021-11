শদিয়া, 30 নৱেম্বৰ : তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ ৰূপাই দৈনিক বজাৰত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে, ডুমডুমা G.N.B. ৰোডৰ চুলেমান বাৰেকৰ পুত্ৰ নাজিৰ খানে(20) ৰূপাই দৈনিক বজাৰৰ পৰা এখন চাইকেল চুৰি কৰিপলায়ন কৰাৰ সময়তে ধৰা পৰে স্থানীয় লোকৰ হাতত ৷

ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় লোকে চুৰি কৰাৰ অপৰাধত হাতে-লোটে ধৰা পৰা নাজিৰ খানক লফা-থপা দি আঁতৰাই পঠিয়াই সেই স্থানৰ পৰা ৷ সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ কিছু সময় পাছতে হাতত এখন চোকা চুৰি লৈ ঘটনাস্থলীত পুনৰ উপস্থিত হৈ নাজিৰ খানে স্থানীয় দুজন লোকক আক্ৰমণ কৰে ৷ নাজিৰ খানৰ অতৰ্কিত এই আক্ৰমণত ৰাজীৱ শইকীয়া আৰু ৰাজা শ্বাহ নামৰ যুৱক দুজন গুৰুত্বৰ ভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়(Two people seriously injured) ৷ অভিযোগ অনুসৰি ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত নাজিৰ খানে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰি আহিছিল ৷

তিনিচুকীয়াত সংঘটিত এক লোমহৰ্ষক ঘটনা

পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় একাংশ লোকৰ তৎপৰতাত নাজিৰ খানক কৰায়ত্ব কৰাৰ লগতে গতাই দিয়ে ডুমডুমা আৰক্ষীক ৷৷ আনহাতে পেটত আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰাজীৱ শইকীয়াক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে(Doom Dooma police are continuing their investigation into the incident) ৷ এই ঘটনাই অঞ্চলটোত এক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : Drugs peddler arrest : নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত মাৰণাস্ত্ৰসহ দুই সৰবৰাহকাৰী