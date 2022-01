তেজপুৰ, ১৫ জানুৱাৰী : ভাৰতীয় সেনাৰ তেজপুৰ গজৰাজ কৰ্পছে (Tezpur Gajraj Corps of the Indian Army) আজি গজৰাজ ৱাৰ মেমৰিয়েলত সেনা দিৱস উদযাপন কৰে(Army Day at Gajraj War Memorial Tezpur) । যুদ্ধ স্মাৰকত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এলএচিত নিয়োজিত হৈ সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰা আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠা প্ৰকাশ কৰা সকলো পদবীধাৰীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে এভি.এছ.এম, এছএম, ভিএছএম, জিঅ'চি, গজৰাজ কৰ্পছৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰভিন খোচলাই ।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৯ চনৰ ১৫ জানুৱাৰীত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল কে এম কৰিয়াপ্পাই (Lt Gen K M Cariappa) শেষ ব্ৰিটিছ কমাণ্ডাৰ ছাৰ ফ্ৰান্সিছ বুচাৰৰ(Last British Commander Sir Francis Butcher) পৰা ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰথম কমাণ্ডাৰ-ইন-চীফ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল । সেয়ে এজন ভাৰতীয়ই ভাৰতীয় সেনাৰ কমাণ্ড গ্ৰহণ কৰা এই গৌৰৱময় মূহুৰ্তক স্বীকৃতি দিবলৈ এই দিনটো উদযাপন কৰা হয় ৷

আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত বৃহৎ সংখ্যক বিষয়া, জেচিঅ' আৰু জোৱানে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ সকলোৱে দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

