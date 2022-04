শিৱসাগৰ, 14 এপ্ৰিল : তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Tezpur) ৷ এই পথ দুৰ্ঘটনাটোত দুজন লোক থিতাতে নিহত হয় ৷ তেজপুৰ ডিপোতাত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথত মটৰ চাইকেল আৰু ট্ৰাকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত এই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷

ঘটনা অনুসৰি, তেজপুৰ ডিপোতাত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথেৰে অহা এখন মটৰ চাইকেলখনে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা As 27C 6090 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে ৷ ফলত বাইক আৰোহী দুজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয় (Two persons died in a road accident) ৷ নিহত যুৱক দুজনৰ নাম পিংকু বৰা আৰু মিণ্টু নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ইফালে নিহত যুৱককেইজনৰ মৃতদেহ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰ মাজতে বহু সময় ধৰি পৰি থকাৰ ফলত তেজপুৰ আৰু ঢেকীয়াজুলিৰ মাজত চলা যান বাহনৰ চলাচল বহু সময় ধৰি বন্ধ হৈ পৰে ।

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে ডবকাত সংঘটিত হৈছিল এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Doboka) ৷ গুৱাহাটীৰ পৰা ডবকা অভিমুখে আহি থকা AS01AW 4613 নম্বৰৰ ইন’ভা গাড়ী এখনে ডবকাৰ ভেলৌগুৰি পাৱাৰগ্ৰীডৰ সন্মুখত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা ৰেলিঙত খুন্দা মৰাৰ ফলত হোৱা এই পথ দুৰ্ঘটনাত ছজন লোকৰ মৃত্যু হয় (Dabaka road accident) ৷

লগতে পঢ়ক : ডবকাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত 4