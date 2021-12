তেজপুৰ, ১৯ ডিচেম্বৰ : কলীয়াভোমোৰা দলঙত দেওবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Accident in Kaliabhomora bridge) ৷ দুখন ট্ৰাক, এখন ডাম্পাৰ আৰু এখন টেম্প’ৰ মাজত তিনিকোণীয়া সংঘৰ্ষত বিস্তৰভাৱে ক্ষতি সাধন হয় বাহনকেইখনৰ । বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই বাহনখনত যাত্ৰা কৰা আৰোহীৰ অৱস্থা ৷

উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষত এইয়া হৈছে কলীয়াভোমোৰা দলঙত সংঘটিত হোৱা চতুৰ্থতো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৷ দলঙখনৰ ওপৰত লাইটৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ বিগত সাত বছৰ ধৰি ষ্ট্ৰীট লাইটৰ অভাৱত অন্ধকাৰৰ মাজত আছে ঐতিহাসিক কলীয়াভোমোৰা দলং(No light in Kaliabhomora Bridge) ৷ দলঙখনত নাই কোনো সুৰক্ষাৰো ব্যৱস্থা ।

দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছত দলঙখনত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ তেজপুৰ অভিমুখী TN 28 AD 3145 নম্বৰৰ ট্ৰাক, কলিয়াবৰ অভিমুখী AS 12 AC 6089মুখী টেম্প’, AS 12 BC 4460নম্বৰৰ ডাম্পাৰ আৰু AS 01 DC 8359ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা । সম্প্ৰতি আৰক্ষী দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাথমিক তদন্ত ৷

