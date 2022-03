তেজপুৰ, 11 মাৰ্চ : তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক দ-পৰ্বতীয়া দ্বাৰ বা তোৰণৰ আছে এক বিশেষত্ব ( Da Parbatia gate in Tezpur)৷ এই শৈল ভাস্কৰ্যৰ কৃতি অবৰ্ণনীয় (Full of culture and artistic sculptures) । গুপ্তযুগতে শিলত খোদিত কৰা এই ধৰণৰ শৈল ভাস্কৰ্য পৰৱৰ্তী সময়ত পোৱা গৈছিল (Sculpture engraved on stone in Tezpur)। যি সমূহ বৰ্তমান সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে তেজপুৰ চহৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত । এই শৈল ভাস্কৰ্যত দেখিবলৈ পোৱা যায় অনুনাকী সদৃশ দৃশ্য অৰ্থাৎ সৰ্পৰ আকৃতিৰ শিলত খোদিত ছবি । এই অনুনাকী দৃশ্য পশ্চিমীয়া দেশৰ মেশ্বপতিমিয়া সভ্যতাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বুলি জানিব পৰা যায় ।

মসৃণ শৈল-ভাস্কৰ্যৰে সমৃদ্ধ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ দ-পৰ্বতীয়াৰ কথাৰে

এই গেটৰ দুয়ো কাষে গঙ্গা আৰু যমুনাৰ ছিন্ন দেখিবলৈ পোৱা যায় । বৰ্তমান পুৰাতত্ব বিভাগে এই সকলো শিলা লিপি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে । প্ৰবাদ মতে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪000 বছৰ পূৰ্বে নিবিৰু গ্ৰহৰ পৰা দেৱতা সকল আহিছিল । আৰু তেওঁলোকৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই সৰীসৃপ সদৃশ প্ৰাণীৰ । পশু পক্ষী মুখৰ আকৃতিৰ মানৱ সদৃশ পাখি লগা আৰু সৰীসৃপ শ্ৰেণীৰ ভাস্কৰ্য বোৰক অনুনাকী বুলি ইতিমধ্যে গৱেষণা কৰা হৈছে ।

পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ ধৰ্মগ্ৰন্থত এনে অনুনাকী মনকৰিবলগীয়া । বহু পণ্ডিতৰ মতে এইয়া বহিঃবিশ্বৰ উন্নত প্ৰাণীৰ চিহ্ন । তেজপুৰ চহৰৰ বিভিন্ন ভগ্নাৱশেষবোৰত এনেধৰণৰ অনুনাকীৰ চিন দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

