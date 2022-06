তেজপুৰ, ৬ জুন : তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা ম’ষ্ট ৱান্টেড আন্তঃৰাজ্যিক প্ৰৱঞ্চক (Fraud arrested by police in Tezpur) । তেজপুৰ, গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় আদি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দিল্লী, কলকাতা, চেন্নাই আদি বহিঃ ৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীৰ বাবে ত্ৰাস আৰু আৰক্ষীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰা এই প্ৰৱঞ্চক অৱশেষত পৰিল তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত । প্ৰৱঞ্চনাৰে আৰক্ষীৰ ম’ষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এই প্ৰৱঞ্চকটোৰ নাম অৰ্জু ইছলাম (Most wanted fraud arrested in Tezpur)৷

তেজপুৰ, গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় ক'ত নাই অৰ্জুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ । দিল্লী, কলকাতা চেন্নাই আদিতো অৰ্জুৰ বিৰুদ্ধে আছে ঠগ-প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰ । ব্যৱসায়ী সকলক সামান্য নগদ ধন আৰু লাখ লাখ টকাৰ ভুৱা চেক দি সামগ্ৰী সৰকাই অনাত সিদ্ধহস্ত এইটো আন্তঃৰাজ্যিক প্ৰৱঞ্চক । বছৰ বছৰ ধৰি দেশৰ আৰক্ষীক জলা-কলা খুৱাই অহা তেজপুৰ হাৰি গাঁৱৰ এইটো প্ৰৱঞ্চক অৰ্জুক তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ আধাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

ইফালে তেজপুৰ গোটলুঙত ধৰা পৰিছে নিজকে আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দিয়া আন এটা প্ৰৱঞ্চক, নাম ৰঞ্জিত সৰকাৰ (Fake police arrested) । কেতিয়াবা যদি মিছামাৰী থানাৰ অ'চি, আন কেতিয়াবা আকৌ লালমাটি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বুলি পৰিচয় দিয়ে ৰঞ্জিতে ৷ কেৱল সেয়াই নহয়, কেতিয়াবা ৰঞ্জিত হৈ পৰে তেজপুৰ সদৰ থানাৰ অ'চিও ।

অৱশেষত এই ভুৱা আৰক্ষীকো হেণ্ডকাফ লগাই লক্ আপত ভৰালে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে ৷ বিভিন্ন থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া বুলি ভয়-ভাবুকিৰে সাধাৰণ জনতাক ঠগী আহিছিল ।

