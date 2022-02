তেজপুৰ, 7 ফেব্ৰুৱাৰী : ভাৰতীয় সেনাৰ এটা সাতজনীয়া তহলদাৰী দল এটি প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ মাজত আবদ্ধ (Seven army personnel hit by avalanche in East Kameng) । 6 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেং চেক্টৰ (Kameng Sector in Arunachal Pradesh) ৰ উচ্চ উচ্চতা অঞ্চলত হোৱা হিমস্খলনৰ ফলত সাতজন ভাৰতীয় সেনাৰ এটা তহলদাৰী দল আৱদ্ধ হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বৰ্তমানেও হেলিকপ্তাৰেৰে আৱদ্ধ হৈ থকা এই তহলকাৰী দলটোৰ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা বুলি জনায় তেজপুৰৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ লে কৰ্ণেল হৰ্ষ বৰ্ধন পাণ্ডে (Operations underway to rescue seven personnel caught in Arunachal avalanche) ৷ উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত বিগত কেইদিনমানৰ পৰা প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হৈ আছে ৷

এনে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অঞ্চলটোত স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত হৈছে । আনহাতে পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ বমদিলা, ৰূপা, ডিৰাং আৰু টেঙা ভেলীত আজিও প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হৈ আছে । ঘৰৰ চৌহদত দুই তিনি ফুটলৈ তুষাৰপাতে আৱৰি ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে । বিগত 15 বছৰৰ পাছত এই অঞ্চলত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Heavy snowfall occurred in West Kameng of Arunachal) ।

