তেজপুৰ, ২1 আগষ্ট: আজি ৰাজ্যৰ 24 খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ’ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা (Recruitment Examination for grade III and IV Posts) ৷ পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ব্যাপক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ লগতে ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে(144 imposed in Sonitpur) ৷

ভাৰতীয় ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধি আইনৰ ১৪৪ ধাৰাৰ অধীনত জিলা দণ্ডাধীশ দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশ অনুসৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ১০০ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এলেকাত উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰিত বৈধ প্ৰৱেশ পত্ৰ সহ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থী সকল, পৰীক্ষাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত পৰ্যবেক্ষক, কৰ্মচাৰী আৰু নিৰীক্ষকৰ দল, আইন-শৃংখলা তথা অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আদি কাৰ্যত জড়িত চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ ব্যতিৰেকে অন্য লোকৰ উপস্থিতিত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে ।

পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান দ্বাৰত প্ৰাৰ্থীসকলৰ শাৰীৰিক তালাচী চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলৰ তালাচীৰ বাবে সুকীয়া কক্ষৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

১৪৪ ধাৰাৰ অধীনত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা

কোনো প্ৰাৰ্থীকে নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব । তদুপৰি পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত পৰীক্ষা কাৰ্যৰ লগত জড়িত কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিৰ বাহিৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ১০০ মি. ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো পাৰ্কিং আৰু বাহন চলাচলৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে (Assam recruitment exam 2022)।

তদুপৰি, পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ম'বাইল ফোন, কেলকুলেটৰ, আৰু আন যিকোনো যোগাযোগৰ সঁজুলি যেনে ব্লুটুথ আদি আনিব নোৱাৰিব । ইয়াৰোপৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সমূহৰ ১০০ মি. ব্যাসাৰ্ধ এলেকাৰ ভিতৰত কোনো খাদ্যৰ বিপনী, দোকান খোলাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে । এই নিৰ্দেশনা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হোৱাকৈ প্ৰদৰ্শিত হ'ব লাগিব আৰু এই নিষেধাজ্ঞা সমগ্ৰ শোণিতপুৰ জিলাত পৰীক্ষা শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব । ইতিমধ্যে এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে (Assam CM Himanta Biswa Sarma)।

মুঠতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ নিয়োগ পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আজি আৰু 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা । পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কটকটীয়া সৰ্তকতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰ এইক্ষেত্ৰত কিমান সফল হয় সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ৷

