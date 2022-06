আমগুৰি, ৫ জুন: সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো পালন কৰা হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস (World environment day celebrated in Assam) ৷ এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোতে আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ শিৱসাগৰৰ চাৰিঙত সেউজীয়াৰ সমাহাৰৰ দৃশ্য (View of the first rubber garden in Sivasagar) ৷ প্ৰদূষণ ৰোধ আৰু প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই অনা এখন মানৱ সৃষ্ট অৰণ্যৰ দৃশ্য (Man made forest in Sivsagar) ৷

প্ৰায় ডেৰপুৰা মাটিত ২০০ জোপা ৰবৰৰ গছ থকা শিৱসাগৰৰ প্ৰথমখন ৰবৰৰ বাগানে সম্প্ৰতি চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ চাৰিং ন-খনা খনিকৰ গাঁৱৰ এটা দম্পতীয়ে লালন-পালন কৰিছে ৰবৰৰ গছবিলাক ৷ ১৯৯২ চনত কেৰেলাৰ পৰা ৰবৰৰ পুলি আনি ৰোপন কৰিছিল এই দম্পতীয়ে ৷ ২০০০ চনৰ পৰা ৰবৰ উৎপাদন কৰা বিজয় খনিকৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী শেৱালি খনিকৰে বিগত ২৯ বছৰে ৰবৰৰ কেঁচামাল বিক্ৰী কৰি স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে ।

এহাল দম্পতীৰ হাতত ঠন ধৰি উঠা এখন মানৱ সৃষ্ট অৰণ্যৰ দৃশ্য

মুম্বাই, কলিকতা, কেৰেলা, দিল্লী পৰ্যন্ত ৰপ্তানী হোৱা ৰবৰৰ কেঁচামাল এই দম্পতীটোৰ পৰা যোৰহাটৰ ব্যৱসায়ীয়ে ক্ৰয় কৰে ৷ ২০০ জোপা গছৰ ভিতৰত দৈনিক ১০০ জোপাৰ পৰা ৰবৰৰ আঠা সংগ্ৰহ কৰি পৰিয়ালটোৱে কেঁচামাল প্ৰস্তুত কৰি আহিছে । দৈনিক ৩০ লিটাৰ ৰবৰৰ আঠা উৎপাদন কৰা পৰিয়ালটোৱে সমাজৰ বাবে শুভবাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

প্ৰকৃতিৰ ভাৰসম্যতা ৰক্ষা কৰি নিৰ্ভেজাল সেউজীয়াৰ মাজত জীৱন উৎসৰ্গা কৰা পৰিয়ালটো অন্য দহজনৰ কাৰণে আদৰ্শস্বৰূপ । যি সময়ত সমাজৰ একাংশই গছ-গছনি কাটি বৃহৎ বৃহৎ দালান সাজিছে, তেনে সময়তে বিজয় খনিকৰ আৰু শেৱালি খনিকৰৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমক সকলোৱে শলাগ লৈছে ।

