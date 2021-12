আমগুৰি, 31 ডিচেম্বৰ : নৱবৰ্ষক আদৰাৰ নামত যাতে কোনো লোকে ৰাজ্যত (31st night celebration in Assam) নিয়ম ভংগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে যথেষ্ট কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ লগতে পৰিবহন বিভাগ । সেয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে সস্তম হৈছে অসম আৰক্ষী ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সক্ৰিয় ৰূপত দেখা গৈছে জিলা প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীৰ লোকক ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ লগতে পৰিবহন বিভাগো (Sivsagar police strict on drink and drive) ৷

বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগে আমগুৰি আৰু নামতি আৰক্ষীৰ সহযোগত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে চলাই এক অভিযান । অভিযানকাৰী দলটোৱে গাড়ীত চিটবেল্টৰ ব্যৱহাৰ আৰু দুচকীয়া বাহনত চালক আৰু আৰোহী দুয়োজনে হেলমেট পৰিধান কৰিছেনে নাই (Sivsagar Police strictly implement helmet rules), সেই সন্দৰ্ভতো তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে ৷

নৱবৰ্ষক লৈ কঠোৰ হৈছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী

ফলত হেলমেট পৰিধান নকৰা, চালকৰ অনুজ্ঞা পত্ৰ নথকা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনত চিট বেল্ট পৰিধান নকৰা চালকসকলৰ পৰা প্ৰায় 25 হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে (Traffic rules violation in Sivsagar) ৷ জানিব পৰা মতে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত ২৫ ডিচেম্বৰৰ পৰাই যৌথভাৱে চলাই গৈছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ সৈতে পৰিবহন বিভাগে অভিযান (Assam intensifies drive against drunk driving) ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজৰ মাজতো পথ সজাগতা ক্ৰমশঃ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

