শিৱসাগৰ, 3 নৱেম্বৰ: দেশৰ লগতে ৰাজ্যত দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক উৎসাহ । ষষ্ঠীৰ দিনা দেৱীক স্থাপন কৰাকলৈ সোমবাৰে অষ্টমীৰ বৰ বলিৰ দিনা দেৱী ভক্তসকলৰ ভক্তি তুংগত উঠিছে (Maha Ashtami puja celebrated at Sivasagar) । সকলোৱে শাক্ত নিয়ম অনুসৰি দেৱীৰ চৰণত সেৱা লৈছে । মনত বাঞ্চা ৰখাসকলে আগবঢ়াইছে বলিৰ নৈবেদ্য । শিৱসাগৰ নগৰৰ আহোম দিনৰ প্ৰায় তিনিশ বছৰ পুৰণি দেৱী দ’লত আজি সম্পন্ন হৈছে বলি বিধান (Durga Puja in Devi Doul in Sivasagar) ।

শিৱসাগৰত ধৰ্মীয় বিশ্বাস ভক্তিৰ মাজত দেখা গৈছে এক বিৰল পৰম্পৰা । সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন । আজিৰ দিনটোত দেৱী দ'লৰ পূজাৰ এভাগ প্ৰদান কৰা হয় শিৱসাগৰ নগৰৰ মুছলিম দৌল্লা পৰিয়ালক (Assamese Muslim family of the Doullahs) । আহোম ৰাজত্ব কালত দ'ল স্থাপন কৰাৰ সময়ত দেৱী দ'লত পূজা অৰ্চনাৰ সময়ত ঢাক বজাবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছিল দৌল্লা পৰিয়ালক । তেতিয়াৰ দিনত তেওঁলোকে দেৱী পূজাৰ অষ্টমীৰ দিনা বলিৰ এভাগ লাভ কৰিছিল ।

পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি দৌল্লা পৰিয়াললৈ পূজাৰ নৈবেদ্য

সময়ত দ'লত ঢাক বজোৱাৰ নিয়ম নোহোৱা হ'ল যদিও দেৱী পূজাৰ এভাগ দৌল্লা পৰিয়াললৈ প্ৰদান কৰাৰ পৰম্পৰা চলি থাকিল । এই পৰম্পৰা সমগ্ৰ ভাৰততে বিৰল । ধৰ্মীয় ভিন্নতাৰ মাজত মৰমৰ এনাজৰী(Hindu-Muslim unity) । দৌল্লা পৰিয়ালৰ লগতে পুৰণি নিয়ম অনুসৰি বৰপাত্ৰ গোঁহাই পৰিয়ালকো পূজাৰ ভাগ প্ৰদান কৰা হয় । আজি মহাঅষ্টমীৰ দিনা দেৱী দ'লত এক আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি দুয়োটা পৰিয়াললৈ দেৱী পূজাৰ শৰাই প্ৰদান কৰা হয় ।

