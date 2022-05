শিৱসাগৰ, 16 মে’: শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতিৰ আসনত বহিল প্ৰয়াত কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰণৱ গগৈৰ পুত্ৰ মঞ্জীৰ গগৈ (Manjir Gogoi becomes district Congress president of Sivsagar )। শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ লগতে দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰে । প্ৰাক্তন সভাপতি লক্ষী সন্দিকৈয়ে জিলা সভাপতিৰ দায়িত্বভাৰ নৱ নিযুক্ত মঞ্জীৰ গগৈক অৰ্পণ কৰে । এই কাৰ্যসূচীত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও উপস্থিত থাকে (leader of opposition Debabrata Saikia) ৷

শইকীয়াৰ ওপৰিও অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী আৰু অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভানেত্ৰী ড৹ অংকিতা দত্তৰ লগতে শুভ্ৰমিত্ৰ গগৈ ভাৰতী শইকীয়া, উৎপল গগৈ তথা বহু সংখ্যক ন-পুৰণি দলীয় কৰ্মী উপস্থিত থাকে । নগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিৰ পৰা এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে ৰাজীৱ ভৱনলৈ ৰাওনা হয় কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল ।

দিনৰ ১২ বাজি ৪৫ বজাত আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত নতুনকৈ সভাপতিৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা মঞ্জীৰ গগৈয়ৈ কয় যে, যদিও বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ স্থিতি দুৰ্বল হৈ পৰিছে তথাপিও এক নতুন উৎসাহেৰে, নতুন উদ্যমেৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈকে দলীয় কৰ্মীসকল একত্ৰিত হৈ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ দলৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিব ।

আনহাতে, এই সভাতে দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় যে, পূৰ্বতে কৰা কিছুমান ভুলৰ বাবে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এনে বেয়া দিন চলিছে লগতে প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাই কৰা কামৰ পৰিণাম দলে ভোগ কৰিব লগীয়া হৈছে বুলিও স্পষ্টকৈ মত প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্য শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতাজনে ।

