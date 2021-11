আমগুৰি , 27 নৱেম্বৰ : ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ উন্নীতকৰণৰ বাবে নানা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ অধিকাংশৰে দুখ লগা অৱস্থাই শিক্ষা বিভাগৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ উদঙাই দিছে । ৰাজ্যত এনে বহু বিদ্যালয় আছে যিসমূহ বিদ্যালয়ত ক'ৰবাত যদি আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ (Lack of infrastructure in Assamese medium school), ক'ৰবাত আকৌ ছাত্র-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে পৰ্যাপ্ত শিক্ষকৰ অভাৱ ৷

শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনত থকা তেনে এখন বিদ্যালয় হৈছে সেউজপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । ৰাইজৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত 1992 চনতেই স্থাপন কৰা হৈছিল বিদ্যালয়খন ৷ অতি পৰিতাপৰ বিষয়, আজিলৈকে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন সম্ভৱ নহ'ল (Lack of infrastructure in Seujpur Primary School), বিদ্যালয় খনত নাই পৰ্যাপ্ত ডেক্স বেঞ্চ । অকল এয়াই নহয় চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে নাই শিক্ষক (no adequate teachers in the school)। ডেক্স-বেঞ্চ আৰু শ্ৰেণীকোঠা নথকাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়খনৰ চোতালতে মাটিত বহি শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে ।

Lack of infrastructure : শিক্ষাবিভাগৰ অভিলাসী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই সেউজপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ক

উল্লেখ্য যে 1992 চনতে স্থাপিত হোৱা এই বিদ্যালয়খনত আজিলৈকে শিক্ষাবিভাগৰ কোনোধৰণৰ অভিলাষী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই ৷ ফলত বিদ্যালয়খনত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰা প্ৰায় 150 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰা নাই উপযুক্ত শৈক্ষিক সুবিধা । লগতে বিদ্যালয়খনত 150 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে দুগৰাকী শিক্ষকে পাঠদান চলাই আহিছে । যথেষ্ট অসুবিধাৰ মাজেৰে বিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰি আহিছে শিক্ষক দুজনে ৷

পিছে এই সমূহ সমস্যা দেখি শুনিও শিক্ষা বিভাগৰ বৰমূৰীয়াই নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ হৈ বহি থকাটো ৰহস্যজনক বুলি অভিযোগ উঠিছে । ৰাইজৰ সততে প্ৰশ্ন হৈছে, বৰ্তমানৰ চৰকাৰ খনে বিভিন্ন সভাই সমিতিয়ে শিক্ষা বিভাগৰ উন্নতি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা চৰকাৰখনৰ আচল স্বৰূপ এয়াই নেকি ? অঞ্চলটোৰ ৰাইজে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষকৰ সমস্যা, চকীদাৰ তথা অন্যান্য সমস্যা দূৰ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক দিশ তথা এক সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰীক দাবী জনাইছে ।

