শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত উত্তেজনা ৷ দিখৌমুখ তেলিয়াডোঙাত সংঘটিত হৈছে এই পৰিস্থিতি ৷ সোপাধৰাৰ সন্দেহত ৰাইজে উত্তম মাধ্যম দিলে এজন লোকক ৷

চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাধ্যম বিতৰ্ক বৰ্তমান চৰ্চাত আছে । তাৰ মাজতে শাসকীয় বিজেপি আৰু ABVPৰ সংঘাতেও বিশেষ গুৰুত্ব পাইছে (Clashes between BJP and ABVP)। পুনৰ ABVPৰ ঘোষণা মাধ্যম সন্দৰ্ভত চৰকাৰে স্থিতি সলনি নকৰা পৰ্যন্ত সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব । আদৰ্শৰ মিল থাকিলেও ABVPয়ে স্বাধীনচিতিয়াভাৱে কাম কৰে ।

আপোনাক মাধমাৰ দিবলৈ সাজু আন এখন টোল গে’ট (Another Toll Gate is ready) ! নতুন কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লেই আৰম্ভ হ'ব টোল গে’টখন ৷ বৰ্তমান চুলুংঙত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে টোলগে’টখন ৷ ইফালে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে কলিয়াভোমোৰা সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম ৷

ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনা ৷ এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান নাহৰকটীয়া ৷ এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকে শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা উত্তাল হ’ল জয়পুৰ থানা ৷ নামফাকে গাঁৱত অৱস্থিত টাইফাকে উচ্চ ও বহুমুখী বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰাৰ এই ঘটনাটো ৷

দুলীয়াজানৰ অইল মাৰ্কেটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tense situation at Duliajan) ৷ এইবাৰ চোৰৰ জেপত ওলাল ড্ৰাগছ সেৱনৰ সামগ্ৰী ৷

মঙলবাৰে মস্কোৰ দ্য চেন্ট্ৰেল ক্লিনিকেল হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মিখাইল গৰ্বাচেভে ৷ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ প্ৰাক্তন আৰু শেষৰজন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল মিখাইল গৰ্বাচেভ (Soviet Union Mikhail Gorbachev died in Moscow) ৷ মৃত্যুৰ সময়ত ইউ এছ এছ আৰৰ এই নেতাজনৰ বয়স আছিল ৯১ বছৰ (Mikhail Gorbachev Demise) ৷

কাকজানৰ আৰোহণ একাডেমীত ব্যতিক্ৰমী বক্তৃতানুষ্ঠান(Lecture on Relevance of Spiritual Education) । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে চটাইস্থিত দক্ষিণপাট আশ্ৰমী সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ দেৱ । অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত হৈ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত প্ৰদান কৰিলে আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ পাঠদান(Relevance of spiritual education) ।

2009 চনৰ জুন মাহৰ শেষৰ ফালে মাইকেল জেকচনৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ বিশ্বকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল ৷ এতিয়া তেওঁৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত এখন নতুন তথ্যচিত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে যে তেওঁ 19 টা ভুৱা একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি ড্ৰাগছৰ লেন-দেন কৰিছিল (Michael Jackson used 19 fake ID) ।

বিগত এসপ্তাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ থকা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথমগৰাকী পৰ্বতাৰোহী তাপী মিৰাক বিচাৰি ভাৰতীয় সেনাই উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে (Army rescue operation in search of Tapi Mira)। তেজপুৰ গজৰাজ ক'ৰ্পছৰ ৪ খন হেলিকপ্টাৰো উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা হৈছে । পূব কামেং জিলাৰ ক্যাৰিসতম নামৰ পৰ্বতৰ সমীপৰ পৰা নিৰুদ্দেশ পৰ্বতাৰোহীজন ।

চীনে অৰুণাচলক নিজৰ বুলি দাবী কৰি অহাটো নৱনিযুক্ত জাৰ্মান ৰাষ্ট্ৰদূত ফিলিপ একাৰমেননে ‘অপমানজনক’ আখ্যা দিছে ৷ সীমান্তত হোৱা উলংঘন অত্যন্ত কঠিন আৰু ইয়াক মানি লোৱা উচিত নহয় বুলিও উল্লেখ কৰে জাৰ্মান ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে (New German Ambassador to India )৷ ভাৰত আৰু জাৰ্মানীৰ মাজত ‘অত্যাধুনিক সম্পৰ্ক’ অটুট আছিল বুলি উল্লেখ জাৰ্মান ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীৰ ৷