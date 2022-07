নিউজ ডেস্ক, 6 জুলাই: কাছাৰৰ এনকাউন্টাৰৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া (Cachar police encounter)৷ আৰক্ষীৰ ভাষ্যৰ বিপৰীতে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰদান কৰিছে বিপৰীত ভাষ্য ৷ যোৱা 3 জুলাইত কাছাৰৰ সোণাপুৰ অঞ্চলত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল আবুল হুছেইন আৰু কামৰুল ইছলাম বৰভূঞা ওৰফে লকৈ (Two accused shot dead by police in Cachar)৷ কাছাৰ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছিল যে, দুয়োজনে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিব খোজাত উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰে দুয়োকে ৷

কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমনদীপ কৌৰে জানিবলৈ দিয়ে যে, যোৰাবাটৰ পৰা কাছাৰলৈ আনি থকাৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবলৈ বাধ্য হ’ল ৷ গুলীৰ আঘাতত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দুয়োৰে মৃত্যু হয় ৷ কিন্তু, ইয়াৰ বিপৰীতে মৃত আবুল হুছেইনৰ পৰিয়ালে চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ৷ ফলত বিষয়টো অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে ৷

আবুলৰ ভাতৃয়ে কয় যে, তেওঁৰ ককায়েক আছিল এজন টেংকাৰ ড্ৰাইভাৰ ৷ তেওঁ হেণ্ডিমেনৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ গৈছিল ৷ লকৈক তেওঁলোকৰ সৈতে আটক কৰা হোৱা নাছিল ৷ লকৈ আৰক্ষীয়ে আন স্থানৰ পৰা আটক কৰিছিল ৷ কিন্তু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মতে, একেলগে আটক হৈছিল তিনিও অভিযুক্ত ৷ আবুলৰ ভাতৃয়ে লগতে কয় যে, তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ দুয়োহাত বন্ধা আছিল আৰু চকুতো ক’লা কাপোৰেৰে বান্ধি থোৱা আছিল ৷ এনে অৱস্থাত এজন মানুহ পলাবলৈ চেষ্টা কৰাতো অসম্ভৱ ৷ যদি পলাইছিলেই আৰক্ষীয়ে কিয় ভৰিত গুলী নামাৰিলে বুলিও প্ৰশ্ন তুলিছে আবুলৰ ভাতৃয়ে (Cachar encounter under controversy)৷

তেওঁ কয় যে, আবুলৰ দেহৰ এনে এটুকুৰা অংশ নাই য’ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাছিল ৷ তাৰোপৰি আৰক্ষীৰ গুলী আবুলৰ পিঠিত লগাৰ পৰিৱৰ্তে ভেদিছিল বুকু ৷ আটাইকেইটা গুলীয়েই সমুখৰ পৰা লগা বুলি জনায় আবুলৰ ভাতৃ আব্দুল হামিদে ৷ তেওঁ এই এনকাউন্টাৰৰ ঘটনাৰ এক তদন্ত কৰিবৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ৷ একে সময়তে হামিদে অভিযোগৰ আঙুলি তুলিছে আমিৰ হুছেইন ওৰফে তৰমুজ আলী নামৰ এটা ভূ-মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৷

হামিদে কয় যে, তৰমুজে এই ঘটনাৰ মাজলৈ আবুলক টানি আনে আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তৰমুজ এতিয়া মুক্তভাৱে ঘূৰি ফুৰাৰ বিপৰীতে আবুল কবৰত শুই আছে নিথৰ হৈ ৷

উল্লেখ্য যে, আবুল হুছেইনক এটা সম্পত্তিৰ বিবাদৰ গোচৰত মূল অভিযুক্ত হিচাপে গণ্য কৰিছিল ৰঙীৰখাৰি আৰক্ষীয়ে ৷ যোৱা 30 জুনত সংঘটিত এটা গুলীচলনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা হৈছিল এখন এজাহাৰ ৷ আৰক্ষী অধীক্ষকে জনোৱা অনুসৰি, তদন্তৰ সময়ত আবুল হুছেইন মূল অভিযুক্ত হিচাপে বিবেচিত হয় আৰু শিলচৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই তেওঁ ধৰাৰ বাবে এক অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ তেওঁলোকে ম’ষ্ট ৱান্টেড অপৰাধী লকৈ আৰু আনোৱাৰ হুছেইনৰ সৈতে আবুলক আটক কৰে ৷

আবুল ভাতৃ আব্দুল হামিদে ককায়েকৰ হাত আৰু চকু বন্ধা আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে যদিও কোন সূত্ৰৰ পৰা তেওঁ এই সম্পৰ্কে জানিব পাৰে সেয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা এখন ফটোত দুয়ো অভিযুক্তৰ হাত বান্ধি থোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে ৷

ইফালে আবুল হুছেইনৰ পত্নীয়ে দাবী কৰে যে, তেওঁৰ স্বামী নিৰ্দোষী আছিল ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ স্বামীক 24 বছৰ বয়সতে হত্যা কৰা হ’ল ৷ মোৰ কোলাত এটি কেঁচুৱা আছে ৷ সমুখত মোকৰ গোটেই জীৱনটো পৰি আছে ৷ এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব কোনে ল’ব, আমাৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনটো অনিশ্চয়তালৈ ঠেলি দিয়া হ’ল ৷ মোৰ স্বামীৰ তেনে কোনো অপৰাধৰ গোচৰ নাছিল আৰু কোনো দিন আমাৰ ঘৰলৈ কোনো অনুসন্ধানৰ বাবে আৰক্ষী আহিবলগীয়া হোৱা নাছিল ৷ এতিয়া তেওঁক ডকাইত বুলি কোৱা হৈছে ৷ মই চৰকাৰক এই ঘটনাৰ বাবে ন্যায় ভিক্ষা মাগিছোঁ’’ ৷

অৱশ্যে, উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এক দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে (Probe declare on Cachar encounter) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ৷

