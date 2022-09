নলবাৰী, 7 ছেপ্টেম্বৰ: নলবাৰীৰ ১৮ নং বালিতাৰা গাঁও পঞ্চায়ত ঘেৰাও স্থানীয় মহিলাৰ (Tense situation at Panchayat in nalbari)। পঞ্চায়তটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ । প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ বিপৰীতে বহুতো ভুৱা হিতাধিকাৰীয়ে আবাস গৃহ লাভ কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ । জিলাখনৰ ৫৯ নং নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বড়িগোগ বনভাগ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ১৮ নং বালিতাৰা গাঁও পঞ্চায়তত বিয়াগোম কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ (Corruption in PMAY scheme)।

উক্ত পঞ্চায়তখনৰ অন্তৰ্গত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকৰ নামত আৱন্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ বিপৰীতে বহু ভুৱা হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে (Allegation of corruption in Panchayat) ৷ ধনৰ বিনিময়ত এই আৱাস গৃহ প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ মহিলাই । ক্ষোভিত মহিলাসকলে বুধবাৰে উক্ত পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়টো ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ (Public protest in Nalbari)।

দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত মহিলাই লণ্ড-ভণ্ড কৰিলে পঞ্চায়ত

মূলতঃ বিজেপিৰ নেতা-পালিনেতাৰ চত্ৰছাঁয়াতে পঞ্চায়তখনত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি অভিযোগ ক্ষোভিত মহিলা সকলৰ । স্বয়ম্ভূ নেতা-পালিনেতা সকলৰ সৈতে হাত মিলাই পঞ্চায়ত খনৰ সভানেত্ৰী, সচিবৰ লগতে আন আন কৰ্মচাৰী সকলেও দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈছে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰতিবাদী মহিলাসকলে ।

লক্ষ্যনীয় বিষয়টো হ’ল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল যে, জনাইছিল পকীঘৰ থকা লোকে নাপাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ । কিন্তু এই পঞ্চায়তখনত যেন সকলো ওলোটা হৈছে । টকা দিব পাৰিলে পকীঘৰ থকা লোকেও লাভ কৰে চৰকাৰী গৃহ ৷ আনহাতে টকা দিব নোৱাৰিলে প্লাষ্টিকৰ ছালিৰ তলত থাকিও দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ নকৰে চৰকাৰী আৱাসগৃহ ।

