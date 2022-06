নলবাৰী, ১ জুন: ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ সকলোতে এতিয়া ৰাজ্যত চলিছে গুণোৎসৱ (Third phase of Gunotsav)। কিন্তু এই গুণোৎসৱৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিছে শিক্ষাখণ্ডৰ অনগ্ৰসৰতাৰ এখন ছবি ৷ বহু বিদ্যালয়ত এতিয়াও উন্নত আন্তঃগাঁথনি আৰু উপযুক্ত সা-সুবিধাৰ অভাৱ ৷ এতিয়াও পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধা লাভ নকৰা তেনে এখন বিদ্যালয় হৈছে নলবাৰীৰ মাকলডোবা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় (Nalbari school deprive of good facilities)৷

ভগা জুপুৰীৰে গুণোৎসৱক আদৰণি এখন বিদ্যালয়ৰ

বিদ্যালয়ৰ নামত এটা সৰু জুপুৰীত চলি আছে ৫ টাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান । ১৯৮০ চনতে স্থাপিত এইখন মাকালডোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ২০১৩ চনত প্ৰাদেশীকৃত হৈছিল ৷ প্ৰাদেশীকৰণৰ প্ৰায় দহটা বছৰে বিদ্যালয়খনলৈ চৰকাৰীভাৱে আৱন্টন ন’হল এটা বিদ্যালয় গৃহ ৷ বিদ্যালয়খনত শিক্ষক আছে দুগৰাকী ৷ ৰ’দ-বৰষুণ নেওচি অধ্যায়ন কৰিব লাগে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৷ জৰাজীৰ্ণ জুপুৰীতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অনুষ্ঠিত কৰিছে গুণোৎসৱ ৷

উল্লেখ্য যে, নলবাৰীত ১২২৭ খন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ ৷ প্ৰথমটো দিনতে উন্মোচিত হ’ল নলবাৰী শিক্ষা বিভাগৰ নগ্ন ছবিখন ৷ শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নৰ ধাক-ঢোল বজোৱা শিক্ষা বিভাগে এনেবোৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিদৰে সাধিব উন্নয়ন ৷ প্ৰকৃতাৰ্থত সফল হ’বনে শিক্ষা বিভাগৰ গুণোৎসৱ ৷

