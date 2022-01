নলবাৰী, 22 জানুৱাৰী : কৰ’ণাৰ তৃতীয় ঢৌ অ’মিক্ৰণৰ প্ৰবাহে বাৰুকৈয়ে কোবাইছে ৰাজ্যক (Increasing COVID cases in Assam) । যাৰ বাবে কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা প্ৰশাসন ৷

শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই টুইটাৰযোগে ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ ক'ভিড-19 ৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে এক তথ্য দাঙি ধৰে (Covid update in Assam) ৷ এই তথ্য মৰ্মে, ৰাজ্যত বৰ্তমান ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 6897 জন ৷ ইয়াৰ মাজৰ 1,100 লোক নলবাৰীৰ (Increasing COVID cases in Nalbari) ৷

নলবাৰী জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত ক’ৰণাতংক

ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে নলবাৰী বানেকুছিস্থিত জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় (Covid-19 in JNV) ত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে (Nalbari JNV temporary closed because of Covid) ৷ বিদ্যালয়খনৰ তিনিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ দেহত ক'ভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰা (Teachers of Jawahar Navodaya Vidyalaya tested Covid positive) ৰ পাচতে শুকুৰবাৰৰ পৰা এসপ্তাহলৈ বন্ধ থাকিব নলবাৰীৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় ৷ যাৰ ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল ৷ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ঘৰলৈ নিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৷

শুকুৰবাৰে নলবাৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে জনোৱা অনুসৰি, বিগত দিনটোত নলবাৰী জিলাত মুঠ 159 জন লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে (Covid cases in Nalbari) ৷ তাৰ মাজৰ নলবাৰী চহৰ অঞ্চলত 69 গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে (Covid cases at Nalbari Town) ৷ লগতে বিগত 24 ঘণ্টাত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি নলবাৰী জিলাত 1663 লোকক ক’ভিড ভেকছিন (Covid Vaccination in Nalbari) প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : ৰঙাপৰাত হ’বলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল