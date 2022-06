নলবাৰী, 19 জুন: অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি (Flood in Assam 2022) ৷ বিগত কেবাদিনো ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সম্প্ৰতি বান আৰু ভূমিস্খলনে ভয়ংকৰ ৰূপ ( Flood in Assam) ধাৰণ কৰিছে ৷ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ইখনৰ পাচত সিখন গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত (Flood report in Assam)৷ সামন্তৰালভাৱে নলবাৰীত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ (Flood in Nalbari) ।

বানৰ ফলত নামনি অসমৰ যাতায়ত সেৱাৰ অন্যতম ব্যস্ত পথ হাজো-দৌলাশাল-বৰপেটা পথত এতিয়া একঁকাল পানী (Flood washes out road connecting Hajo-Doulashal-Barpeta) ৷ নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল আদাবাৰীৰ পূৱ প্ৰান্তৰ গুৱাহাটী-বৰপেটা সংযোগী পথটোৰ ওপৰৰে তীব্ৰ গতিৰে বাগৰিছে পানী ।

পিছে এইপৰ্যন্ত মুকালমুৱা আৰক্ষী প্ৰশাসনে পথটো বন্ধ কৰি দিয়া নাই বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ ৰাইজে শীঘ্ৰেই পথটো বন্ধ কৰি নাৱেৰে যাত্ৰী সকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে (Critical flood situation at Mukalmua) ৷ ইফালে নলবাৰী হাজোৰ সীমান্তৱৰ্তী বৰভাগৰ ৰাইটকুছি দোকোহাৰে অঞ্চলত বানে উটুৱাই লৈ গ’ল পাগলাদিয়াৰ মথাউৰি ৷

নলবাৰীত হাজো-দৌলাশাল-বৰপেটা মূলপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী

ফলত প্লাৱিত হৈ পৰিছে বৰভাগৰ ৰাইটকুছি, দোকোহা, দক্ষিণ ন-খেতিকে আদি কৰি হাজো অঞ্চল (Pagladiya has damaged several houses) ৷ আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰি থকা বানাক্ৰান্তৰ মাজত এতিয়া এটুপি খোৱাপানী আৰু এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বিগত কেইবাদিন ধৰি জলমগ্ন হৈ থকা অঞ্চলটোত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোকে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে (Flood situation remains critical in Nalbari) ।

এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ৷ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত নোহোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বানপীড়িত জনতা ।

লগতে পঢ়ক: ৰঙিয়াত বানৰ সংহাৰ : বিদ্যুৎ যোগান সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যাহত