নিউজ ডেস্ক, 17 জুন: প্ৰথমটো বানে কোঙা কৰি যোৱাৰ পাচত কঁকাল পোনাবলৈ নাপাওঁতেই বাৰিষাৰ দ্বিতীয়টো বানত পুনৰ ককবকাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে (Massive flood hits Assam) ৷ বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰা-নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে-ফোটোকাৰে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে প্ৰধান নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে ইয়াৰ উপ-নদী সমূহ (Over flow in Assam rivers)৷ তাৰ পৰিণতি স্বৰূপে দোকোল-টঁকা বানে এফালৰ পৰা ধাঁহি-মুহি নিছে ঘৰ-দুৱাৰ, খেতি পথাৰ, বাট-পথ ৷ বহু স্থানত বানৰ ধলত ছিগি খণ্ড-বিখণ্ড হৈছে কেইবাটাও মথাউৰি (Embankment damage by flood in Assam)৷ বানত একাকাৰ হৈছে বন্যাৰ্তৰ চকুলো ৷

বৰ্তমানলৈকে 25 খন জিলাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৫,৩০,০৮৫ জনতা ৷ বানত বুৰিছে ৰাজ্যৰ ৬৮,৩১১ হেক্টৰ কৃষিভূমি ৷ প্লাবিত হৈছে ১৭০২ খন গাঁও ৷ বহু নগৰ অঞ্চলতো আপদীয়া কৃত্ৰিম বান (Assam flood 2022 updates) ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰ, দক্ষিণপাৰ, উজনি-মধ্য আৰু নামনি অসম সৰ্বত্ৰে এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ ৷ পাহাৰীয়া জিলা দুখনতো প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ ফলত গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ আনকি প্ৰায় এবুকু বানত বুৰিছে উত্তৰ-পূৱৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী মহানগৰীও (Guwahati city Flood news) ৷ তাতে আকৌ ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাদি মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন ৷

কেতিয়া শুকাব পানী ?

নলবাৰীত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে মৰাপাগলাদিয়া, বুঢ়াদিয়া নদীয়ে ৷ একেদৰে বজালীত পহুমৰা, পাগলাদিয়া আদি নৈয়ে প্লাৱিত কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল (Pagladiya river flood) ৷ পুঠিমাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ৰঙিয়াত দুটাকৈ স্থানত ছিগিছে মথাউৰি ৷ ফলত জলমগ্ন হৈছে শতাধিক গাঁও ৷ ইফালে বঙাইগাঁৱত মানাহ নৈয়ে লৈছে কালৰূপ ৷ ২৪ ঘন্টাৰ ভিৰতৰ নদীৰ বুকুত বিলীন হৈছে ২৬ টাকৈ পৰিয়ালৰ মাটি ভেটি (Assam flood report)৷

উত্তৰ অসমতো বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে বলিয়া বানে ৷ অতি ভয়ংকৰভাৱে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী (NHPC carries danger to Lakhimpur)৷ ধেমাজিতো বানত বুৰিছে বহুকেইটা অঞ্চল ৷ নীপকোৱে পানী এৰি দিয়াৰ লগে লগে লখিমপুৰ জিলাত বান পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ হৈ উঠিছে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাতো ৷ জৰাসৰ নৈ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ৷ হোজাই আৰু কামপুৰত ভয়ানক ৰূপ লৈছে কপিলী নৈয়ে ৷ ফেনে ফোটোকাৰে বাঢ়ি অহা কপিলীৰ বানত প্লাৱিত হৈছে বহুকেইখন গাঁও (Flood hazard in Assam) ৷

এফালে ঘন বৰষুণ আনফালে বাঢ়নী পানী (Heavy rain in Assam) ৷ তাৰ মাজতে জীৱন বচাবলৈ সংগ্ৰাম কৰিছে বন্যাৰ্তই ৷ কেতিয়া ওলাব বেলি...কেতিয়া শুকাব পানী ? অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে ৷

