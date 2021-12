নলবাৰী, 24 ডিচেম্বৰ : গ্ৰন্থপ্ৰেমীলৈ প্ৰতিবছৰেই গ্ৰন্থমেলাৰ ৰূপত শীতে কঢ়িয়াই আনে সুখৰ বতৰা ৷ ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে গ্ৰন্থমেলা ৷ ক’ভিড মহামাৰীৰ প্ৰকোপত স্তব্ধ হৈ পৰা এই বাৰ্তাবাহক অনুষ্ঠানটি পুনৰ জীপাল হৈ উঠিছে ৷ শেহতীয়াকৈ নলবাৰীত মুকালমুৱাৰ লাৰকুছিত 20 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গ্ৰন্থমেলা আৰু বাণিজ্য মেলা (Book and Trade fair at Mukalmua) ৷

মুকালমুৱাৰ লাৰকুছিত সাতদিনীয়াকৈ গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা

শেহতীয়াকৈ নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ লাৰকুছিত সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা(Book and Trade fair at Mukalmua Nalbari) ৷ কুৰুৱাট্টাৰী যুৱক সংঘৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে স্থানীয় ডাইমণ্ড উন্নয়ন সমিতিৰ সৌজন্যত ডিচেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখে এই গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলাখন অনুষ্ঠিত হয় ৷

সাতদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্যমেলাত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, কবি সন্মিলন আদি অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ ইয়াৰোপৰি এই গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলাৰ নিশা অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় সাংবাদিকসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ৷

ইফালে বিগত 17 ডিচেম্বৰত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে স্থাপন কৰা হৈছে অসম গ্ৰন্থমেলাৰ লাইখুঁটা(Assam Book Fair Lai khuta erected in Chandmari) ৷ চানমাৰিস্থিত অসম অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থাই প্ৰথমবাৰলৈ যুটীয়াভাৱে আয়োজন কৰা এই অসম গ্ৰন্থমেলা(Guwahati book fair in Chanmari) আগন্তুক 29 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব(Assam Book Fair to held at Chandmari) ৷

চানমাৰিত হ'বলগীয়া এই গ্ৰন্থমেলাখন পৰিচালনা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে উভয় পক্ষৰ সাতজনকৈ সদস্য নিৰ্বাচিত কৰি এখন 14 জনীয়া গ্ৰন্থমেলা পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰা হৈছে । ইয়াৰোপৰি দুয়োপক্ষৰ পৰা আহ্বায়ক আৰু সমন্বয়কো নিযুক্ত কৰা হৈছে ।

