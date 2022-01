নলবাৰী, 11 জানুৱাৰী : ভাৰতত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে (Covid cases have increasing in India)। সমান্তৰালভাৱে অসমতো বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Covid positive cases in Assam) ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 2188 গৰাকী ব্যক্তি ৷

নলবাৰী জিলাতো বৃদ্ধি হৈছে ক'ভিড মহামাৰীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি নলবাৰী জিলাত শনিবাৰে 28 গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হয় (Active Covid cases at Nalbari) ৷ আনহাতে দেওবাৰে 305 গৰাকী লোকক ক'ভিডৰ পৰীক্ষা কৰা হয় যদিও ইয়াৰ মাজৰ 12 গৰাকীৰ দেহতহে ক'ভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ৷

মুকালমুৱাৰ বৰক্ষেত্ৰী মহাবিদ্যালয়ত ক'ভিডৰ আতংক

নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ বৰক্ষেত্ৰী মহাবিদ্যালয়তো দেখা গৈছে ক'ভিড-১৯ৰ আতংক (Covid infection in Barkhetri College Mukalmua ) ৷ সোমবাৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপকৰ দেহত ধৰা পৰে কৰ'ণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি(Assistant professor tests Covid positive in Barkhetri College ) ।

সহকাৰী অধ্যাপকৰ দেহত ক'ভিডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাচতে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মহাবিদ্যালয়খনৰ সকলোকে ক'ভিড পৰীক্ষা কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগক আহ্বান জনায় ৷ লগতে প্ৰত্যেককে মাস্ক পৰিধান কৰিহে বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই ৷

আনহাতে, মুকালমুৱা চিকিৎসালয়তো বিৰাজ কৰিছে ক'ভিডৰ আতংকই ৷ জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে চিকিৎসালয়খনত 8 গৰাকীৰ দেহত কৰ'ণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে ৷

