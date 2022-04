নলবাৰী, 8 এপ্ৰিল: পিতৃ মাতৃৰ পেলনীয়া সন্তানো হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ সম্পদ ৷ শেহতীয়াকৈ নলবাৰীত সংঘটিত হৈছে তেনেই এক ঘটনা ৷ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কৱলত পৰা এটা পৰিয়ালত বিশেষভাবে সক্ষম এগৰাকী কন্যাশিশু জন্ম গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পৰিয়ালটোৱে ভৰণ-পোষণ দিয়াত সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকাত ভূগিছিল ।

পিতৃ-মাতৃৰ পেলনীয় সন্তান হ'ল আমেৰিকাৰ বাসিন্দা

আনকি তেওঁলোকে নিজ সন্তানক আনৰ হাতত গতাই দিবলৈ লোৱাৰ দৰে চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল । এই খবৰ পাই নলবাৰীৰ গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিশেষ দত্তক গ্ৰহণ সংস্থাৰ জৰিয়তে বিশেষভাবে সক্ষম কন্যাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি জিলাখনৰ বৰবৰীস্থ গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ কাৰ্যলয়লৈ লৈ অনা হয় ।

2020 চনৰ 21 অক্টোবৰত উদ্ধাৰ কৰি অনা মানবীক আজি সুদুৰ আমেৰিকাৰ এহাল মানৱদৰদী দম্পতীয়ে তুলি ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহে (American family adopts child from Nalbari) । এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় তথা সংস্থাটোৰ বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ মাজেদি শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ দম্পতীহালে এক আৱেগিক পৰিৱেশৰ মাজত মানবীক চমজি লয় (Child Hand Over by Gramya Vikash Mancha ) ।

এই উপলক্ষে শুকুৰবাৰে গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্ত গীতিমনি ফুকনে আমেৰিকাৰ দম্পতী ট্ৰেভিচ জন মেগগ্লোথলেন আৰু চেচিডি চি হাতত মানবীক অৰ্পণ কৰে । গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ সভাপতি পৃথ্বিভূষন ডেকাই আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটোত স্বেচ্ছাসেৱক স্বেচ্ছাসেৱীসকল উপস্থিত থাকে ।

