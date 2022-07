ৰহা, 3 জুলাই : ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি (Flood in Assam) কিছু উন্নত হ’লেও ৰহাৰ এতিয়াও কিছু অঞ্চল পানীৰ তলত (Flood at Raha) ৷ দেওবাৰে নগাঁও জিলাৰ বানপীড়িত বৃহত্তৰ ৰহা ৰাজহচক্ৰত বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত উপস্থিত হৈ নাৰী উন্নয়ন কেন্দ্ৰই বান সাহায্য প্ৰদান কৰে (Women Development Centre distribute flood relief at Raha) ৷

ৰহাৰ বানাক্ৰান্তলৈ সাহাৰ্য প্ৰদান গুৱাহাটীৰ নাৰী উন্নয়ন কেন্দ্ৰ সন্থাৰ

গুৱাহাটীস্থিত নাৰী উন্নয়ন কেন্দ্ৰ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে ৰহাৰ হাইৱে’ ধাৱাত চাপৰমুখ আটিগাঁও, ৰহা গড়মাৰী, সিং গাঁৱৰ প্ৰায় তিনি শতাধিক বানত বিধস্ত পৰিয়ালক চাউল, দালি, চেনী, আটা, নিমখ, ডেটল আদিকে ধৰি বহু কেইবিধ সামগ্ৰীৰ টোপোলা বিতৰণ কৰে ৷ নাৰী উন্নয়ন কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালিকা বেটচি ডেভাচিয়া, প্ৰকল্প সঞ্চালিকা ভাগ্যৱতী ভূঞাৰ লগতে প্ৰকল্প সমন্বয়ক সঞ্জু সিংহ উপস্থিত থাকি বানত ক্ষতিগ্ৰস্তপৰিয়াল সমূহক এই সাহাৰ্য সমূহ বিতৰণ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, বানপানীৰ সময়চোৱাত নাৰী উন্নয়ন কেন্দ্ৰ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে ৰহা, চাপৰমুখ, কামপুৰ আদি অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি বানপীড়িত ৰাইজৰ দুখ- দুৰ্দশাৰ বুজ লৈ পাৰ্যমানে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৷

