চামগুৰি, 16 মাৰ্চ : কৰযোৰে চামগুৰিত অৱস্থান কৰিলে একাংশ দুৰ্ভগীয়া শিক্ষকে (Teachers protest at Samguri) ৷ তেওঁলোকৰ মাজত আছে কোনোবাজন বয়োবৃদ্ধ, আন কোনো এজন আকৌ বিশেষভাৱে সক্ষম ।

লাওখোৱা আৰু ৰূপহী শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক প্ৰাদেশিকীকৃত মধ্য ইংৰাজী শিক্ষকে(টিউটৰ) মঙলবাৰে চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকৰ প্ৰতি সদয় হোৱাৰ বাবে হাতযোৰ কৰি জনায় কাতৰ আহ্বান জনায় (All Assam Provincialised ME Tutor's letter to CM) ।

চামগুৰি আৰু ৰূপহীহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত থকা প্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়সমূহত বিনা বেতনেৰে সুদীৰ্ঘ কাল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰি অহা শিক্ষকসকলক তদানীন্তন চৰকাৰখনে মাহে ১০ হাজাৰ টকা পাৰিতোষিক ধাৰ্য কৰি কেৱল টিউটৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে তেওঁলোক ।

সদৌ অসম প্ৰাদেশীকৃত মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক(টিউটৰ) সংস্থা

যাৰ বাবে এইসকল দুৰ্ভগীয়া শিক্ষকে উপযুক্ত মৰ্যদা, দৰমহা, পেঞ্চন প্ৰদান তথা তেওঁলোকক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কৰযোৰে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কাতৰ আহ্বান জনায় ৷

এই দাবী উত্থাপন কৰি মঙলবাৰে সদৌ অসম প্ৰাদেশীকৃত মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক (টিউটৰ) সংস্থাৰ লাওখোৱা আৰু ৰূপহী উন্নয়ন খণ্ডই চামগুৰি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াগৰাকীৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কেইবাদফীয়া দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । তেওঁলোকে সেই সময়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে আহ্বান হাতযোৰ কৰি আহ্বান জনায় ৷

