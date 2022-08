ৰাজ্যত আকৌ আটক ৰোহিংগিয়া ৷ এইবাৰ স্থান কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ পৰা আটক দুই সন্দেহজনক ৰোহিংগিয়া (Suspected Rohingya detained in Badarpur)। আটকাধীন যুৱকদ্বয় হ’ল জামাল হুছেইন আৰু আমিৰ হাকিম ৷ বৰ্তমান বদৰপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দুই অভিযুক্ত ৷

ৰাজ্যজুৰি আমছুৰ প্ৰতিবাদ । লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ধৰ্মঘট (AAMSU protest)। ৯ দফীয়া দাবীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ আমছুৰ ।

নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আচঁনি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীত ২২ আগষ্ট তাৰিখে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে জোনাই মহকুমাত কৰ্মবিৰতি পালন কৰা হয় (strike for demanding old pension scheme in Jonai)। জোনাই মহকুমাৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে নিজা নিজা কৰ্তব্যস্থলীত উপস্থিত থাকে যদিও কৰ্তব্য পালনৰ পৰা বিৰত থাকে ।

মাজুলীৰ লাচন চাপৰিত শোকাৱহ ঘটনা ৷ উজনি মাজুলীৰ লুইতপৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মধ্য লাচনৰ কেবৰ চাপৰিত আজি স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে ১৮ টাকৈ গৰুৰ মৃতদেহ(18 cow dies in Majuli) ৷ বজ্ৰপাতৰ ফলতেই পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

বাস্তুৱে মানুহ আৰু প্ৰাকৃতিক জগতৰ মাজত এক সমন্বয়ৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । এটা ধাৰণাত কোৱা হৈছে যে, বাস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি আচবাব, গৃহ সজ্জা আৰু আচবাব সজোৱাটোৱে সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই সুস্বাস্থ্য আনিব পাৰে ৷ লগতে মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰিব আৰু পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিব পৰা ইতিবাচক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । জয় মদনৰ সহযোগত ড্ৰয়িং ৰূমৰ বাবে কিছুমান সহায়কাৰী বাস্তু টিপছ জানো আহক (Vaastu tips for Home Decor) ৷

ব্ৰইলাৰ মাংস কিনিবলৈ গৈ এগৰাকী ব্যক্তি আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথত (man attacked in Biswanath) । যাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগা হয় প্ৰশান্ত বাঢ়ৈ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি । মাত্ৰ ৩০ টকাৰ বাবেই দোকানীয়ে ঘপিয়ালে গ্ৰাহক প্ৰশান্ত বাঢ়ৈক (Shopkeeper scolds customer for just Rs 30) ।

কাৰ্বি-আংলং জিলাৰ জিলাংছুত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in Karbi Aanglong) । নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ গছত খুন্দা মাৰে শ্ৰমিক পৰিবাহী এখন বাছে ৷ খুন্দা মৰাৰ ফলত খাৱৈত বাগৰি পৰে বাছখন ৷ বাছখনত প্ৰায় 35 জন শ্ৰমিক আছিল আৰু ইয়াৰে কেইবাজনো শ্ৰমিক দূৰ্ঘটনাটোৰ দ্বাৰা গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।

অৰুণাচল সীমান্তৰ জোনাইত থকা এখন বিশেষ বিদ্যালয় । অৰুণাচল চৰকাৰে পৰিচালনা কৰে বিদ্যালয়খন (Arunachal government school located in Assam)। কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ ভূমিত আছে অৰুণাচলৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়খন । বিদ্যালয়খনৰ ৮০ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী অসমৰ আৰু বাকীখিনি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ।

সমাজক লজ্জানত কৰা আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৰঙত । ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ আন এক কলংকিত অধ্যায় পোহৰলৈ আহিছে ছিপাঝাৰৰ এখন গাঁৱত (Racism in Brahmin society)। এঘৰীয়া কৰি থোৱা এজন লোকক পূজাৰ প্ৰসাদ খাবলৈ মাতি এতিয়া ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ ৰোষত পৰিছে এটা পৰিয়াল । পৰিয়ালটোৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে সমাজে ।

কৃত্ৰিম বান আৰু ভূমিস্খলনৰ কবলত ডবকাৰ কেইবাখনো গাঁও (Artificial flood and Landslide )৷ যোৱা দুদিনৰ পৰা হৈ থকা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ডবকা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ঢলে প্লাবিত কৰিলে ভগীৰামগাঁও, হাবিগাঁও, নাহৰহগাঁও, মাটিখলা, গুটিগাঁও, বুঢ়িগাঁও, শ্লুইচগেট এলেকা (Artificial flood in Doboka)৷