নগাঁও, 19 মাৰ্চ: ভূমিকেন্দ্ৰিক এক সংঘাতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে নগাঁৱত। ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ পৰিণতিতেই এগৰাকী মহিলাই প্ৰাণ হেৰুৱাৰ উপৰিও শিশু, মহিলাসহ ১২ গৰাকীকৈ লোক আহত হ'বলগীয়া ভয়ংকৰ ঘটনাটোও সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ ইটাপাৰাত (terrible consequences of land dispute in Nagaon) । এডোখৰ ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৈদৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল সংঘাতৰ (land dispute among two groups in Nagaon) ।

বিগত কিছুদিনৰ পৰাই দুই ফৈদৰ মাজত চলি অহা কন্দলি শুকুৰবাৰে নিশা ললে ভয়ংকৰ ৰূপ। শুকুৰবাৰে নিশা এটা ফৈদৰ বিৰুদ্ধে দা, তৰোৱাল আদি চোকা অস্ত্ৰৰে সু সজ্জিত হৈ চুফীয়া খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ লগতে চুফীয়াৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ জঁপিয়াই পৰে। দলটোৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হয় চুফীয়া খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকী। ইয়াৰোপৰি চুফীয়া খাতুন ফৈদৰ শিশু, মহিলাসহ ১২ গৰাকীকৈ লোক গুৰুতভাৱে আহত হয় ।

নগাঁৱত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি

আহত আটাইকেইজনকে নিশাই নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । সম্প্ৰতি নিহত চুফীয়া খাতুনৰ পৰিয়ালৰ শিশু, মহিলাসহ ১২ জনকৈ লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত । চিকিৎসাধীন ১২ জনকৈ লোকৰ দুই এজনৰ অৱস্থা কিছু সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

আব্দুল মতিন, আব্দুল চালাম, চুৰহাব আলীৰ নেতৃত্বতেই এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতত এগৰাকী মহিলাই প্ৰাণ হেৰুৱাৰ লগতে ১২ জনকৈ লোক আহত হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ইপিনে মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত আটাইকেইজন অভিযুক্তই পলায়ন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : APSC ৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত : ন্যায়াধীশ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সাজু