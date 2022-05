চামগুৰি, 6 মে’ : চামগুৰিত সংঘটিত হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tense Situation at Samaguri ) ৷ আৰক্ষীৰ সন্মুখতে উত্তেজিত ৰাইজে লণ্ড-ভণ্ড কৰিলে চাৰিচকীয়া বাহন এখন । ঘটনা অনুসৰি, চামগুৰিৰ লাওঁখোৱা তিনিআলিত মাছৰ মহলক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা পক্ষৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি বিবাদৰ সূত্ৰপাত হৈ আহিছিল । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি শুকুৰবাৰে এখন বাহনত চোকা অস্ত্ৰ লৈ নতুন মহলদাৰক ভাবুকি প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছিল এটা দুৰ্বৃত্তৰ দল ৷

চামগুৰিত পুৱাই সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি

তাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে আৰক্ষীৰ সন্মুখতে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে দুৰ্বৃত্তই ব্যৱহাৰ কৰা বাহনখন ৷ এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বাহনখনৰ পৰা চোকা অস্ত্ৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ ইয়াৰ লগতে, ঘটনাস্থলীৰ পৰা এজন লোকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

আটকাধীন লোকজন মফিজুদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে (One person arrested by police in Samaguri) ৷ অৱশ্যে ঘটনাৰ লগত জড়িত আন আন অভিযুক্তসকল ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷

