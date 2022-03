নগাঁও, 11 মাৰ্চ : পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ দল (Congress devastated in five state election)। কোনো এখন ৰাজ্যতে চমকপ্ৰদ ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলে দলটোৱে ৷ ইপিনে, সদ্যঘোষিত পৌৰসভা নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছক একপ্ৰকাৰ তছনছ কৰি বিজয়ধ্বজা উৰুৱালে বিজেপিয়ে (BJP alliance defeat congress in civic poll)। ৰাজ্যখনৰ লগতে গেৰুৱাময় হৈ পৰিল সমগ্ৰ নগাঁও । পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ আনন্দত আত্মহাৰা প্ৰত্যেকজন বিজেপি কৰ্মী । কিন্তু বিপৰীত ছবি নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ মহলত ।

পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ হতাহগ্ৰস্ত বহু নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মী । ২৬ টাকৈ ৱাৰ্ডেৰে গঠিত নগাঁও পৌৰসভাৰ ২৫ ৱাৰ্ডেই দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি, এ জি পি মিত্ৰজোঁটে । কাণে কাণ মাৰি এটা ৱাৰ্ড দখল কৰিয়েই নিজৰ নাক বচাবলৈ সক্ষম হ'ল একেৰাহে পোন্ধৰটা বছৰ শাসনত থাকি গাদীচ্যুত হোৱা কংগ্ৰেছ দল । বিসম্বাদত জৰ্জৰিত নগাঁও কংগ্ৰেছ একপ্ৰকাৰ ধূলিস্যাত হৈছে এইবাৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত (Nagaon municipality election)।

জনপ্ৰিয়তা হেৰুৱাইছে নেকি ৰকিবুল হুছেইনে

ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰাত যেন চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব । কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়া পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনকালত নগাঁৱৰ প্ৰবল প্ৰতাপী নেতা আছিল বৰ্তমান বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইন । এইজন ৰকিবুল হুছেইনেই নেতৃত্ব দিয়া নগাঁও কংগ্ৰেছ দল পৌৰ নিৰ্বাচনত ধৰাশায়ী হ'ল শাসকীয় বিজেপিৰ হাতত (Rakibul hussain fails to win municipality election)।

কেৱল এয়াই নহয়, বিজেপিৰ দখলত ৰকিবুল হুছেইনৰ গৃহ ৱাৰ্ড ৷ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে নিজৰ গৃহ ৱাৰ্ডৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীকো । ৰকিবুল হুছেইনৰ নিজা ১৫ নম্বৰ ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক পৰাজিত কৰি জয়ী হ'ল বিজেপি প্ৰাৰ্থী । ইপিনে ইতিহাস ৰচনা কৰি নগাঁও পৌৰসভাৰ ১২ নম্বৰ ৱাৰ্ডো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি ।

প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১২ নম্বৰ ৱাৰ্ডত পৰাজিত হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী । বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ পিছত এতিয়া উন্নয়নমূলক কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ । কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয়ক লৈ নগাঁৱৰ ৰাজনৈতিক মহলত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা । কংগ্ৰেছৰ একাংশই বিভিন্নধৰণে কৰিছে পৰ্যালোচনা । একাংশৰ মনত উত্থাপন হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ ।

নগাঁও কংগ্ৰেছত নেতৃত্ব দিয়া প্ৰাক্তন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে মোহভংগ হৈছে নেকি নগাঁৱৰ জনতাৰ ৷ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ এনে শোচনীয় পৰাজয়ৰ পিছত এতিয়া নগাঁও কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে বহু নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ।

লগতে পঢ়ক : পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত চাঞ্চল্য: ৰাজ্যৰ মুছলমান ভোটাৰ বিজেপিৰ পক্ষত