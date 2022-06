নগাঁও, 2 জুন: "কালৰো কাল বিপৰীত কাল, হৰিণাই চেলেকে বাঘৰ গাল ৷" চোৰ-ডকাইতলে বুলি থানাত ওলোমাই থোৱা হেণ্ডকাফডাল যদি এজন আৰক্ষীয়ে পিন্ধিব লগা হয় কেনে দেখিব বাৰু ! কেতিয়াবা চিনেমাত অৱশ্যে তেনে ঘটনা দেখা যায় ৷ এইবাৰ বাস্তৱতে ঘটিলে এই ঘটনা ৷

নগাঁৱত আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ হাতত লগালে হেণ্ডকাফ (One police officer in Nagaon police trap) ৷ পোষ্টিঙৰ বাবে উৎকোচ দিবলৈ গৈ আটক হ’ল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ৷ ঘটনা অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষী থানাত পোষ্টিং বিচাৰি উৎকোচ দিবলৈ গৈ নগাঁও আৰক্ষীৰ হাতত আটক হয় সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক আব্দুল মোতালিব (ASI Abdul Matalib) নামৰ আৰক্ষী বিষয়াজন (Police arrested police officer in Nagaon) ৷

ঘোচ দি হেণ্ডকাফ পিন্ধিলে আৰক্ষী বিষয়াই

দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ হৈ থকা মোতালিবে আৰক্ষী থানাত পোষ্টিং বিচাৰি অনুৰোধ কৰিছিল উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক(সদৰ) ত্ৰিদীপ কুম্বাঙক (DSP Trideep Kumbang) ৷ প'ষ্টিং দিয়াৰ বাবে উপ-আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক 10 হাজাৰ টকাৰ উৎকোচ দিয়াৰো চেষ্টা কৰিছিল সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক আব্দুল মোতালিবে (Police officer Abdul Motalib has been arrested) ।

লগে লগে আব্দুল মোতালিবৰ বিৰুদ্ধে উৎকোচ দিয়াৰ অভিযোগত এক গোচৰ ৰুজু কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৷ এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক আব্দুল মোতালিবক আটক কৰি সম্প্ৰতি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।

